Viajamos a la Barcelona de 1992. Faltan pocos meses para que den comienzo los Juegos Olímpicos y la selección española de waterpolo no está preparada para una competición así. De repente llega un nuevo entrenador, Dragan Matutinovic, con fama de duro y con técnicas de trabajo más que cuestionables, que pone las pilas a todo el equipo. Mientras, los dos líderes, Pedro García Aguado y Manel Estiarte, viven una rivalidad sin precedentes en el deporte español. Todo esto ocurrió de verdad y lo cuenta 42 segundos, la película protagonizada por Jaime Lorente y Álvaro Cervantes, quienes interpretan a los dos pesos pesados del equipo. Una historia que revive el esfuerzo, los momentos de tensión, el sufrimiento, la ilusión y el compañerismo de aquel equipo legendario que luchó por el oro olímpico y se quedó con la plata. Sin embargo, la mayoría de jóvenes no conocen a Pedro García Aguado por su mítico pasado deportivo, sino por su perfil más mediático en la televisión.

Pedro García Aguado: del waterpolo a ser el 'hermano mayor' de los millenials

Nació en Madrid el 9 de diciembre de 1968. Pedro García Aguado comenzó su trayectoria deportiva en al escuela madrileña de waterpolo con Mariano García. En 1986 se mudó a la Residencia de Deportistas Joaquín Blume en Esplugas de Llobregat (Barcelona) junto con otros waterpolistas que formaron parte de la selección española en las Olimpiadas de 1992. Fue internacional absoluto con la selección nacional de waterpolo hasta en 565 ocasiones, llegando a obtener los títulos de campeón olímpico en 1996 y campeón mundial en 1998. Además, en 2001 fue elegido mejor jugador de la liga española de waterpolo y nombrado miembro de La Real Orden al Mérito Deportivo en la categoría de Oro.

Su pasado es mítico, aunque las nuevas generaciones lo conocen solo por su paso por el polémico programa Hermano mayor. Allí Pedro García Aguado intentaba ayudar a adolescentes y familias en conflicto por diversos motivos: agresividad, apatía para el trabajo, no tener un rumbo en la vida, consumo de drogas... Esto último fue algo por lo que él mismo pasó en su vida, incluso siendo deportista de élite: "Yo llego a Barcelona con 18 años ya siendo adicto. Con 14 años empecé a consumir, la típica broma de los porros y el alcohol, pero llegó un momento en el que ya no me afectaba: había desarrollado tolerancia", confiesa en una entrevista para Vozpópuli.

Un tema delicado del que ha hablado en numerosas ocasiones para concienciar sobre ello tras verse obligado a abandonar el deporte por la adicción que tenía a las drogas y el alcohol hasta que en 2003 ingresó en un centro de rehabilitación: "Toqué fondo y no me había dado ni cuenta", cuenta. Fue este motivo el que le impulsó a formarse como terapeuta y así ayudar a los jóvenes que más lo necesitaban. De hecho, se ha preocupado mucho de que sus dos hijas, Claudia y Natalia, no les ocurra lo mismo, por eso conocen a fondo todo el pasado oscuro de su padre y con ellas hace diferentes actividades: se va de compras con la mayor y monta a caballo con la pequeña.

Hermano mayor fue el programa que le dio la fama, pero no es el único en el que ha participado: desde 2009 es un rostro muy popular en la televisión nacional. Y ser waterpolista y presentador no son las únicas profesiones de Pedro García Aguado, quien ha escrito una decena de libros con consejos para educar a los hijos y para no entrar en el mundo de las drogas. Además, también ha realizado trabajos como terapeuta y ha seguido formándose en este ámbito al estudiar el Título Superior en Intervención Social En Drogodependencias y Otras Adicciones y el grado de Ciencias Políticas en la UNIR. El último trabajo de Pedro García Aguado era político y social: fue director general de juventud de la Comunidad de Madrid, del 27 de agosto de 2019 al 7 de febrero de 2020.