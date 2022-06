Somos cine Somos cine - Así es '42 segundos', con Jaime Lorente Somos cine - Así es '42 segundos', con Jaime Lorente y Álvaro 00:01:52 Recomendado para todos los públicos

Somos cine - Así es '42 segundos', con Jaime Lorente Recomendado para todos los públicos Sinopsis Dani de la Orden y Àlex Murrull llevan a la gran pantalla un momento histórico de nuestro país, en el Barcelona del 92. 42 segundos, protagonizada por Jaime Lorente y Álvaro Cervantes rinde tributo a unos míticos deportistas que demostraron que con esfuerzo se puede conseguir el hito propuesto. Estreno el 2 de septiembre. Con la participación de RTVE. Ficha técnica Géneros Cultura Idiomas Castellano

