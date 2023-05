Creadora de contenido, streamer, presentadora… Cristinini es una de las figuras de referencia en el mundo de la comunicación de videojuegos, cuenta con una presencia destacada en plataformas como YouTube, Instagram y Twitch donde tiene más de 3 millones de seguidores. Apasionada de la comunicación, es toda una figura de la cultura digital actual y algo que poca gente sabe de ella es que es ¡una apasionada de las matemáticas!

Cristinini, fue una de las invitadas de Clara Grima en Súper matemáticas Bros, el programa de Una matemática viene a verte dedicado a introducir el universo matemático que da vida a los creación digital de mundos virtuales, porque, ¿quién mejor que una gamer para explorar el universo del entretenimiento digital?

En la entrevista, Cristinini comparte su visión sobre la evolución y el futuro de los videojuegos, así como los aspectos clave que intervienen para que un juego te cautive. Desde la importancia de una sólida narrativa y personajes con carisma hasta la accesibilidad, la streamer nos brinda claves fundamentales del mundo del gaming.

Clara Grima entrevista a Cristinini

Pregunta: En tu opinión, Cristinini, ¿cuáles son los juegos de mundo abierto más populares hoy en día?

Respuesta: Uff! En mi opinión, los juegos de mundo abierto más populares actualmente son GTA y Minecraft. Son los que tienen más jugadores, los más jugados y los más vendidos. Además, personalmente, son dos de mis favoritos.



P: ¿Y, respecto a los juegos que jugabas cuando eras más pequeñita, qué es lo que te impresiona de los videojuegos de hoy?

R: Los videojuegos han cambiado mucho desde que era pequeña. Antes, los juegos tenían limitaciones en términos de duración y efectos visuales. Recuerdo jugar mucho a Tomb Raider, donde los personajes eran simples polígonos. Pero ahora, los juegos de Tomb Raider presentan mundos impresionantes y realistas. Es como si estuvieras dentro del juego.

El personaje de Lara Croft en el videojuego de Tomb Raider





P: A nadie le gusta un juego que a la segunda partida se pase con los ojos cerrados. Nos has dicho que te gustaba Lara Croft, pero en realidad Tomb Raider se trata de pasar unos niveles limitados, una vez que son superados, ya no hay nada más.

R: Es cierto. Hay diferentes tipos de juegos y cada uno tiene sus propias metas. Algunos juegos se enfocan en pasar niveles y, una vez que los superas, no hay mucho más que hacer. Sin embargo, para que un juego te atrape más allá de eso, debe tener una buena narrativa, un buen guión y una historia interesante que te motive a seguir jugando y llegar al final.



P: ¿Cómo ves tú el futuro de los videojuegos en cuanto a jugabilidad y mecánica? ¿Qué esperan los gamers de los videojuegos?

R: En mi opinión, el futuro de los videojuegos se está volviendo más accesible para todo tipo de jugadores, tanto ocasionales como hardcore. Antes, los juegos eran más complicados y no todos podían jugarlos. Muchos jugadores se frustraban al no poder superar ciertos niveles y abandonaban. Además, no teníamos tantas herramientas o acceso a internet para buscar recursos y pasar niveles. Algunos jugadores más old school pueden extrañar esos desafíos, pero la tendencia actual es hacer los juegos más accesibles para que lo disfruten todas las edades y tipos de personas.



P: Para mí ha sido muy emocionante y muy interesante hablar de videojuegos desde el punto de vista de una gamer y yo, al menos, y creo que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. La próxima vez te llamo, pero para jugar al GTA

R: Pensaba que ibas a decir que la próxima vez me llamarías para hacer integrales o derivadas. Me emociona mucho haber hablado contigo. Hay algo que poca gente sabe, y es que mi madre es profesora de matemáticas, y a mí me encantan las matemáticas. No entiendo por qué tienen tan mala fama.

