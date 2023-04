La polémica generada por la maternidad de Ana Obregón por gestación por sustitución (mal llamada gestación subrogada) ha sido, y es, una bomba informativa. En España comenzó tras la publicación de la revista ¡HOLA! y luego pasó a las redes, la arena política, los periódicos y las mesas de tertulianos de todo tipo de programas de televisión y radios.

Luego, su onda expansiva ha saltado fronteras y son muchos los medios de comunicación que llevan la noticia en sus ediciones digitales. "La estrella de televisión española Ana Obregón revela que el bebé sustituto es de su difunto hijo", titulan en la BBC, que recoge todos los detalles, analizando lo que ha hecho Ana Obregón desde distintos puntos de vista. "Éticamente, la adopción por una abuela podría convertirse en un problema bajo el código civil de España porque según el artículo 175 no tienes derecho a adoptar a "un descendiente", sin embargo, Ana Obregón deja claro que legalmente ella es la madre del bebé, incluso si es biológicamente su abuela".

El canal CNN, en su versión digital, dice: "La historia ha desatado un debate legal y ético en España, donde la subrogación es ilegal y las muestras de esperma solo pueden usarse para embarazar a una mujer viuda dentro de los 12 meses posteriores a la muerte del donante con su permiso explícito".

Gran impacto entre los británicos

No es el único medio británico que recoge el tema. "Ana Obregón revela que su nueva bebé es en realidad su nieta: “Nunca volveré a estar sola”, titula The Independent, que subraya que "los médicos habían alentado a su hijo a conservar muestras de esperma antes de comenzar el tratamiento. Las muestras, dijo la presentadora, se almacenaron en Nueva York". Sky News anuncia: "Ana Obregón: la actriz española, de 68 años, revela que el bebé sustituto es de su difunto hijo". El Daily Mail y The Guardian sigue la misma línea y se centra en el "acalorado debate" que ha surgido en España. "Anita Jr., hablan de ti en los periódicos de todo el mundo", ha escrito la presentadora y actriz (que participó en la serie El Equipo A) en su cuenta de Instagram.

El impacto en la prensa de la maternidad de Ana Obregón EFE

La revista People dedica un extenso artículo a la noticia. "La actriz española, de 68 años, da la bienvenida al bebé a través de la subrogación, y revela que el niño es biológicamente de su difunto hijo", titula la famosa revista de sociedad y celebrities. En su texto se remarcan los sentimientos de Ana Obregón, por encima de los asuntos legales. "Mi Aless: te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí está en mis brazos. Cuando la abrazo es una sensación indescriptible porque es como si te volviera a abrazar”, continuó, traducido al inglés. “Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar, y desde el cielo me ayudarás. Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija es el amor de mi vida en la tierra. Te amo hasta la muerte. Mamá".