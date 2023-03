La nueva maternidad de Ana García Obregón es en el tema del día después de que haya saltado la noticia de que la actriz y presentadora ha sido madre por gestación por sustitución en Estados Unidos. Pero solo los más allegados conocían sus intenciones, ni siquiera su mejor amigo, Raúl Castillo, estaba al tanto y se enteró este mismo martes.

"Me enteré ayer, me llamó y me informó" ha contado en exclusiva a Hablando Claro Castillo, que ha asegurado que Ana le hecho el hombre más feliz del mundo: "Estoy súper feliz por tener una sobrina. Tengo muchísimas ganas de estar con ellas", ha dicho ante las cámaras de TVE.

Castillo ha explicado que no sabe nada de ninguna controversia que haya podido desatar la noticia y que es un momento muy feliz para todos los que forman parte de la vida de Ana. Sobre si Ana necesitaba ser madre, su íntimo ha concluido que "ser feliz lo necesitamos todos".

En la misma línea se ha expresado Rosa Villacastín, también amiga de Ana Obregón. La periodista ha manifestado su apoyo a la artista y ha asegurado que cree que es "la gasolina que necesita para seguir viviendo".

Villacastín se ha mostrado sorprendida, pero por la rapidez con la que se ha llevado a cabo el proceso, pero no le ha extrañado y lo apoya. La periodista supone que la nueva maternidad para Ana supone "un sueño, una alegría, unas ganas de vivir que había perdido. Lo ha buscado conscientemente, no lo ha hecho inmediatamente después de morir su hijo, sino que lo ha hecho con el tiempo suficiente y se lo habrá pensado muchísimo", ha defendido la periodista

Las fotografías de su estancia en Miami han corrido como la pólvora en redes sociales y, sobre todo una de ellas, está generando polémica y críticas negativas: en ella se ve a la actriz y presentadora salir del hospital con su niña en los brazos en silla de ruedas, como manda el protocolo sanitario en el país, pero la escena no deja de ser chocante.