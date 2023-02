En ‘Ana y los 7’: todo el mundo quería ver al personaje que interpretaba Ana Obregón vestida de novia camino del altar para casarse con el padre de los niños que cuidaba como niñera. Eso ocurrió el 30 de mayo de 2005. Aquella noche vivimos una de las bodas más esperadas: la gran boda de 'Ana y los 7', una serie histórica que Televisión Española había estrenado 3 años antes.

Después de 91 capítulos, la boda entre Ana y Fernando, el personaje que interpretaba Roberto Álvarez, fue la traca final de la serie. Casi 5 millones de espectadores vieron este momento, un 27,3% de cuota de pantalla. Y aunque haya pasado mucho tiempo de esta apoteosis final, Ana y Fernando llevan 18 años casándose sin parar, porque ‘Ana y los 7’ es la serie del archivo de RTVE más vista en su plataforma digital. Pero, ¿cuánto tiempo llevan sin verse los protagonistas de la serie en la vida real? Ana Obregón explica a Julia Otero en 'Días de tele' que todos juntos hace muchísimos años que no se ven.

El reencuentro de 'Ana y los 7' 18 años después

En 'Días de tele' hemos sorprendido a Ana Obregón con el reencuentro que todos estábamos esperando. Los niños, que ya no son tan niños, Noelia Ortega, Claudia Molina, los gemelos Alejandro y Guillermo Gallego, Aarón Guerrero, Ruth Rodríguez, Nerea García y el marido Roberto Álvarez, han aparecido por videollamada tras mucho tiempo sin verse, aunque han confesado que tienen un grupo de WhatsApp llamado 'Ana y los 7' donde se felicitan los cumpleaños. Ana, impresionada al verlos, ha contado que con los que había perdido el contacto era con los gemelos, a los que les ha recordado cómo de mal se portaban durante el rodaje y el truco que tenían Ana y Roberto para sobornarlos: llenar el camerino de caramelos para que no se equivocaran en las tomas mientras grababan. "Así fue como me convertí en productor ejecutivo. Dándoles caramelos a los niños", bromea el actor Roberto Álvarez.

Ana Obregón recibe por sorpresa a todos los actores y actrices de la serie 'Ana y los 7' RTVE

También se han compartido algunas anécdotas y confesiones, como que la madre de Ana Obregón quiso asistir a la boda ficticia por la ilusión que le hacía ver a su hija pasar por el altar. "Mi madre lloró y todo", nos cuenta. Además, le ha confesado a Roberto que sus padres siempre le preguntaban que por qué no había encontrado un hombre como Fernando, el protagonista de la serie, en la vida real.

Han pasado 18 años desde que se terminó el rodaje de la serie y obviamente han pasado muchísimas cosas. Algunos han sido padres y no todos se dedican a la interpretación. El actor Aarón Guerrero es padre de un niño de 4 años y las actrices Noelia Ortega y Claudia Molina son madres de un niño de 9 y una de 4, la primera, y un bebé de un mes, la segunda. A lo que Ana ha respondido diciendo que si se hiciera la continuación de la serie tendría que llamarse 'Ana y los 17'.

¿Dónde tenemos que firmar para que esto pase?