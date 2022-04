Las letras que siguen a continuación pueden que hagan que te sientas más mayor de lo que pensabas. Después de Cuéntame cómo pasó ahora es el turno de otra mítica serie de TVE: este viernes 18 de marzo se cumplen 20 años del estreno de Ana y los siete en el prime time de La 1. Para celebrarlo, en RTVE Play hemos preparado una maratón de 10 días con la emisión de los 91 episodios que narran la vida de Ana desde que llega a la casa de los Hidalgo. ¡No hagas planes para este fin de semana porque mañana arrancamos #MaratónAnaylos7! ¿Quieres saber dónde y cómo podrás seguirla? ¡Aquí tienes todos los detalles!

Ana y los siete, completa en HD en RTVE Play

Si no vas a llegar a tiempo para ver la maratón, no tienes de qué preocuparte. Tienes Ana y los siete completa, en HD, gratis y sin suscripciones en RTVE Play, la nueva plataforma de vídeo on demand y en la que están disponibles todos los episodios para verlos cuando quieras y donde quieras. ¿Listo para rememorar la ficción que llegó a conquistar a 6 millones de espectadores? ¡Empieza, como siempre, por el principio!