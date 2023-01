El cambio de la moneda en España, el Caribe Mix, la canción del verano, Operación Triunfo, "Europe's living a celebration"... son los grandes acontecimientos de la época de los 2000. En esta década, Televisión Española tuvo grandes producciones en su parrilla de La 1 y La 2 como Ana y los 7, ¡Ala...dina!, o la llegada de una de las familias más grandes de España como Los Alcántara en Cuéntame como pasó. Incluso, alguna de ellas, llegó a captar a casi 7 millones de espectadores y espectadoras que no se perdían un capítulo de su serie favorita.

Tres amigas vuelven a casa por una carretera secundaria en plena noche cuando son arrolladas por un coche. Una de ellas desaparece y no se sabe nad...

¿Quién no se ha sentido por algún momento de su vida un miembro más de la familia Alcántara ? Muchos espectadores y espectadoras han crecido junto al más pequeño de la familia, Carlos Alcántara y lo ha acompañado hasta que por fin emprendió una vida, al otro lado del Atlántico, junto a su gran amor, Karina ( Elena Rivera ). Además de aprender alguno de los acontecimiento más destacados de nuestra historia. La familia estaba formada por el matrimonio Antonio Alcántara ( Imanol Arias ), Merche ( Ana Duato ) y sus tres hijos Toni ( Pablo Rivero ), Inés ( Irene Visedo ) y Carlos ( Ricardo Gómez ), junto a la abuela materna, Herminia ( María Galiana ).

¿No te suena "Báilalo, báilalo, baila como quieras, que ya canto yo" ? La tan querida Ana Obregón decidió meterse en la piel de Ana García , para contar la vida y las ilusiones de esta showgirl que trabajaba en un club de stiptease y sueña con triunfar en el mundo del espectáculo. La joven pasó su infancia en un orfanato y su anhelo más íntimo es formar una familia . Por casualidad, cae en casa de Fernando Hidalgo ( Roberto Álvarez ), un banquero viudo y con siete hijos, donde la confunde con la nueva niñera . A Ana le gusta la idea y decide quedarse con el puesto. No obstante, ella vivirá una doble vida .

Clara ( Ana Turpin ) y Daniel ( Manuel San Martín ) son una pareja condenada a no poder estar cerca y tener una relación normal . Él es un empresario de éxito que está casado con una mujer que le hace infeliz y vive una existencia llena de hipocresia. Cuando conoce a Clara, existe una conexión que es instantánea. Es una versión libre de la telenovela venezolana La dama de Rosa .

Si los ingredientes necesarios para que te enganches a una serie son el drama y el amor, no te puedes perder La señora (si aún no la has visto). Esta producción que llegó a TVE en 2008 cuenta la historia de amor entre Victoria Márquez, interpretada por Adriana Ugarte, y Ángel González (Rodolfo Sancho), dos jóvenes pertenecientes a clases sociales muy distintas en la España de los años 20. Ambos están muy enamorados pero, pese, a los deseos de Victoria, la rigidez de la sociedad se impone y los rigores de miseria realidad de Ángel y su tendencia vocacional, hacen que éste termine ordenándose sacerdote.