Lo hicieron en 2021, y un año más nos hemos pegado a nuestros dispositivos para ver las mejores series. Miles de espectadores se han conectado a la plataforma de vídeo on demand para seguir las historias de las ficciones que ahora están en emisión, pero también aquellas que terminaron hace tiempo y solo puedes verlas gratis en RTVE Play. ¿Quieres saber cuál ha sido la más vista? ¡Te contamos cuál el TOP 10!

Servir y proteger la serie más vista de RTVE Play

1. Servir y proteger

La serie más vista de la plataforma en el 2022 vuelve a ser Servir y proteger con más de 34 millones de reproducciones. El melodrama policiaco de las tardes de La 1 enganchados a miles de seguidores que no pueden perderse ni un minuto de las tramas de los policías de Distrito Sur. Y si no has podido ver alguno, recuerda que tienes todos los capítulos de Servir y proteger en RTVE Play.

2. Cuéntame cómo pasó

La serie con más temporadas de la historia de Televisión Española sigue siendo una de vuestras favoritas y escala de un cuarto puesto en 2021 hasta el TOP 3. La tanda 22 de capítulos ha continuado contándonos cómo pasó y vosotros la habéis seguido en RTVE Play. Al igual que las primeras 21 que están disponibles en la plataforma.

3. Amar en tiempos revueltos

Amar en tiempos revueltos ha dado la sorpresa y se ha posicionado como la tercera serie más vista de RTVE Play. La ficción, emitida entre 2005 y 2012, ha llamado la atención de los más nostálgicos, que visualizado los capítulos más de 4,5 millones de veces en el año que se cumplían 10 años de su final en televisión.

4. Dos vidas

A principios de 2021, Dos vidas se despedía de audiencia, pero aun así, los espectadores han seguido viendo la ficción que narra la historia de dos mujeres en dos épocas y sociedades distintas, pero con la misma pasión. Si aún no has tenido la oportunidad de conocer a Carmen y Julia, tienes los capítulos de Dos vidas disponibles en RTVE Play.

5. Acacias 38

Hace más de un año que los acacieros dijeron adiós a su serie favorita. Pero si algo tienen los seguidores Acacias 38 es la pasión que tienen por la ficción. Muchos aún han visualizado los capítulos, ya sea para recordar sus tramas o para descubrir la historia de los vecinos del 38. Tanto que se ha colado en el TOP 5 de las series más vistas. ¿Tú también la echas de menos? Pues aquí la tienes completa en RTVE Play.

6. Águila Roja

Es una de las series más míticas de RTVE, y para los espectadores de RTVE Play también. El año en el que estrenamos Dale al Play! con un reencuentro de los actores de Águila Roja, la ficción que narra la doble vida de un maestro de escuela como héroe del pueblo en el siglo de oro español, ha sido la sexta serie más visualizada de la plataforma.

7. Sequía

No sabemos si habrá sido por la grave sequía que ha sufrido España este verano, pero la ficción Sequía, protagonizada por Elena Rivera y Miguel Ángel Muñoz, está en el TOP 10 de las más vistas de RTVE Play. Lo cierto es que la trama engancha hasta el último capítulo. ¿No la has visto todavía? ¡Ya estás tardando en ver sus ocho capítulos!

8. Seis Hermanas

Su historia encandiló a millones de personas entre 2015 y 2017, y lo sigue haciendo a día de hoy. Seis Hermanas que se quedan huérfanas de padre y madre, y juntas tienen que hacer frente a las dificultades que tienen las mujeres en 1913. Es la octava serie más vista de RTVE Play, y si no la has visto todavía, aquí te dejamos sus episodios para que te enganches desde el primer minuto.

9. Los Misterios de Laura

2022 arrancó con un notición: la emisión de una película de Los Misterios de Laura con muchos de los actores que formaron parte de la serie. Lo cierto es que los seguidores pedían la continuación de la ficción, pero mientras está por llegar, se conforman con resolver otra vez los casos de esta peculiar inspectora de policía. ¡Aquí tienes los capítulos para recordarlos!



10. El Ministerio del Tiempo

Es una de las mejores series de todos los tiempos, y lo seguirá siendo por siempre jamás. Los ministéricos, aquellos que vieron la ficción en televisión, como los que la descubren por primera, siguen fieles a las misiones de la patrulla. Tanto que El Ministerio del Tiempo cierra el TOP 10 de las series más vistas de RTVE Play. Y si eres de los que aún no la ha visto, no te pierdas sus tres primeras temporadas aquí.