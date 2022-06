Adriana Ugarte cuenta cómo intentó captarla una red de prostitución de lujo

El problema de la prostitución ha vuelto a estar de reciente actualidad en las últimas semanas debido al candente debate sobre su abolición o regulación en el seno del Gobierno, a cuenta de la proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo. Casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo y las redes de captación y explotación siguen siendo un peligro. Buena fe de ello puede dar la actriz Adriana Ugarte, que ha contado en La Noche D cómo intentaron captarla cuando era tan solo una estudiante universitaria.

“Al salir de la Universidad, en el Metro, me puse a hablar con una chica”, explica Adriana, que reconoce que le encanta “hablar con gente a la que no conozco”. Al entrar en el tren, se sentaron juntas y la conversación continuó, esta vez por unos derroteros que llamaron la atención de la ahora conocida actriz. “Me preguntó qué edad tenía, si estudiaba, si tenía novio…”, unas preguntas que, sin embargo, a sus 19 años, Adriana interpretó con la mayor inocencia, sin percatarse del peligro.

Fue entonces cuando la otra chica planteó una proposición: “Conozco a un chico que es muy majo y le gustaría mucho ir a cenar una vez a la semana y que os fuerais de fin de semana rural, como tres días”, una sugerencia que, pese a la extrañeza, la entonces estudiante Adriana Ugarte siguió sin terminar de comprender. “Cuando llegué a casa y se lo conté a mis padres, me lo dijeron: prostitución de lujo, de jovencitas y estudiantes”, afirma la actriz.

Otra anécdota impactante

No ha sido esta la única historia sorprendente que ha compartido Adriana Ugarte en La Noche D. La protagonista de la ya mítica serie La señora ha confesado el motivo de un repentino giro de guion que vivió su personaje, Victoria Márquez.

26.23 min Gente despierta - Adriana Ugarte protagoniza el thriller 'Cuánto. Más allá del dinero' - Escuchar ahora

Durante una prueba de casting para interpretar a Ofelia en el Hamlet que codirigió Blanca Portillo, le pidieron a Adriana que saltase desde una roca “como si fuera el mar”, después de recrear su vida desde la infancia hasta el presente. En todo su empeño, Adriana saltó y se hizo daño en el pie, pero no fue realmente consciente del alcance de su lesión. Confiesa que aguantó el dolor porque “estaba con Blanca Portillo, una eminencia”, pero que al salir a la calle le “dolía mucho, y en el hospital me dijeron que tenía roto el quinto metatarsiano del pie izquierdo”.

Ahí entra el conflicto, ya que Adriana se encontraba en pleno rodaje de La Señora: “No me podía escayolar, era mi primera serie, no podía enmarronarles así”, recuerda la actriz. Finalmente no quedó otra alternativa que mantener la escayola meses, pero el equipo de la serie se puso manos a la obra para encontrar soluciones: “Empezaron a hacerme planos cortos, en vez de generales. Y después hicieron que el personaje se cayera por una escalera para poder ponerme muletas de época”. Una accidentada anécdota que, afortunadamente, terminó en final feliz.