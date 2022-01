¿Por qué Alaska y Mario Vaquerizo no han tenido hijos?

La cuarta temporada de Lazos de sangre llega a su fin no sin antes hablar de una de las grandes artistas de nuestro país, Alaska. Olvido Gara se ha atrevido con todo, actriz, presentadora, compositora, empresaria, dj, productora y por supuesto, cantante. Es una mujer que se ha realizado por completo a nivel profesional y en lo personal. Hablamos de un verso suelto, de una mujer que desde muy joven se saltó las normas y decidió escribir su propia historia y tomar sus propios caminos. Muchas veces le han preguntado por qué no ha sido madre, un tema que aborda el documental que le dedica Lazos de sangre, en el que hace un repaso a su historia de amor.

"Entonces tú vas descubriendo una persona. Eres consciente de que es Alaska, pero en un momento dado te olvidas y dices: ¡Pues mira que está chica me está gustando!", cuenta Mario Vaquerizo. Primero hubo el típico tonteo, luego un intento de ocultarlo y llegó el día en el que Mario se lanzó en un concierto en la sala Bikini. El resto es historia. Vivieron su amor como quinceañeros y poco a poco se fue consolidando, y ellos maduraron como pareja. Su amor era de película y, cómo no, se casaron en Las Vegas. Lejos de todo y de todos.

Cuestión de prioridades

Hoy son uno de los matrimonios más conocidos en nuestro país, y uno de los más sólidos, a pesar de todos los rumores que han lanzado sobre ellos. Llevan juntos más de veinte años, y no tienen hijos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: Alaska nunca ha querido tener hijos. Cuando le preguntaban en su juventud ya decía: "Odio a los niños, son insoportables. Además, me van a desplazar, ellos son lo que dentro de 10 años tomarán mi puesto". Años después su visión no ha cambiado en absoluto y a pesar de que tanto Mario como Alaska se han criado en ambientes muy tradicionales y familiares, no han querido tener descendencia.

«Mario dice que a él le hubiera gustado tener un niño, ser padre, claro, pero seguro que se cansa enseguida, no tiene paciencia», dice Alaska en el documental cuando le preguntan por los deseos de Mario. Él también tiene claros los motivos de esta decisión y lo achaca principalmente a la falta de tiempo, "no ha habido hijos por una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo". Vaquerizo también hace mención a los intereses de su pareja, "Alaska tampoco tiene el instinto maternal muy desarrollado", y ella no lo niega: "he tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada". No son padres, pero adoran a los niños, y más de una vez han hecho de canguros con los críos de sus amigos. En el repertorio de Alaska no hay canciones que aborden el tema de la maternidad.

En el perfil de Instagram de Alaska es casi misión imposible encontrar imágenes de la cantante con niños. Eso sí, con perros hay muchísimas. Olvido es una gran amante de los animales y lo demuestra constantemente.