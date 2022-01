Alaska y Mario Vaquerizo son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, pero no todo ha sido de colores en su relación. La cantante y su manager se han sincerado durante la grabación del documental de Lazos de sangre y han contado cuáles han sido los mayores baches de su relación e incluso por qué llegaron a dejarlo y cuánto duró esa ruptura. Llevan más de veinte años juntos y su relación ha sido un camino de rosas con alguna espina. Pero siguen queriéndose como el primer día, y no solo eso, también confiesan estar enamorados el uno del otro. Ellos demuestran que en el mundo de la farándula sí es posible que triunfe el amor y que juntos son capaces de dejar atrás los problemas y roces. "Yo la sigo queriendo, no solamente querer, es decir, yo quiero a mi mujer y sigo estando enamorado de mi mujer", dice Mario.

Rompieron por una noche de juerga

Mario se sincera con el equipo de Lazos de sangre y cuenta que hace muchos años tuvieron un crisis: una pequeña locura que desencadenó en ruptura. En el año 2000, Vaquerizo decidió tomarse una noche libre y pasarla de fiesta con unos amigos. La fiesta se alargó y no regresó a casa hasta las 7 de la mañana. "Fui un gamberro y desaparecí". Alaska pasó toda la noche en vela preocupada por su marido y cuando llegó a casa le dijo muy enfadada que no quería seguir con él y que ahí se acababa su historia.

El líder del grupo Nancys Rubias reconoce que actuó mal y que después se arrepintió: "Me hizo recapacitar de que hay cosas que no se deben hacer, de tener preocupado a tu chica por respeto hacia ella, decir que vas a un sitio y no aparecer...". Él aprendió la lección y aunque aceptó la decisión de Olvi, como él llama a su esposa, no suplicó una segunda oportunidad. La historia podría haberse acabado ahí, pero unas horas más tarde volvieron a hablar y se reconciliaron y es que, como dice Alaska, "la convivencia es difícil, te saca de quicio, pero estás enamorado y entonces te compensa todo. Todo se supera mientras quieras a la otra persona y no haya grandes roces en el día a día".

Amor y respeto, ese es su lema de vida. Pero también la comunicación: no tienen ningún secreto y saben también cuáles son los límites que tienen en su relación. "A Mario le veo incapaz de perdonar una infidelidad, es que no se me ocurriría salvo que quisiera romper la pareja", explica Alaska. A pesar de lo liberales que son, en cuanto a su relación se refiere son más tradicionales, mantienen una relación monógama y tienen claro que la infidelidad sería cruzar la línea y que eso les llevaría a una ruptura definitiva. A Mario, por su parte, tampoco se le pasa por la cabeza serle infiel a Alaska. "Soy un tío muy afortunado y que espero que esa fortuna me siga acompañando".