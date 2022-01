Ya sabíamos que Alaska y Mario Vaquerizo eran siempre sinceros con los medios, pero en el documental de Lazos de sangre han vuelto a demostrarlo. La simpática pareja, que lleva más de veinte años juntos, ha hablado con franqueza sobre todos los aspectos de su vida privada, sobre sus sentimientos y sobre su aspecto. Los dos han cambiado mucho en estos años, y lo dicen abiertamente: son unos verdaderos fanáticos de la cirugía plástica.

Ella no lo oculta

`Dicen que en España todavía está mal visto en algunos sectores, pero ellos nunca lo han ocultado. Al contrario, y dicen que es porque tienen una mentalidad más parecida a la americana. "Si me opero es porque quiero que se me note", dice Mario en el documental. Tanto él como Alaska reconocen que se han hecho 'algún que otro' retoque estético. Les gustan las operaciones, sí, pero sobre todo les gusta que se note la diferencia. "Me gustan las operaciones antiguas, las de los 60 y los 70, que todas las señoras tienen la cara así", confiesa Alaska. Una idea que ya tenía definida en sus primeras entrevistas cuando contaba que quería tener dinero para "a la primera arruga estirar y estirar".

Es una persona con las ideas claras y para hacer sus deseos realidad ha confiado en el famoso cirujano Enrique Monereo, que ya es un gran amigo de Olvido y de Mario. Con él, la cantante se ha hecho un minilifting y un implante de pómulo, y reconoce que no se hace más "porque no tiene tiempo". Alaska es más feliz desde que se hizo esas operaciones y es de las pocas mujeres de nuestro país que lo reconoce abiertamente.