Alaska y Mario: 22 años casados, 22 años envueltos en rumores

Muchos dicen que no creen en el amor tras las rupturas de Iker Casillas y Sara Carbonero o Almudena Cid y Christian Gálvez. Pero con parejas como Alaska y Mario Vaquerizo nadie puede perder la esperanza. Forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y han demostrado que su amor es verdadero y eterno. Aunque al principio su relación provocó dudas entre sus allegados. "Cuando se casaron, dijo Rappel, les doy un año. Llevan 20 y han repetido sus votos", dice Federico Jiménez Losantos. Un resumen perfecto para definir lo que ha pasado la pareja. Nadie daba un duro por ellos y están desafiando todas las apuestas. Tanto Alaska como Mario son una pareja verdaderamente extraordinaria, una de las parejas más longevas y, aunque una vez rompieron durante unas horas, ellos siguen callando bocas con sus actos.

Desmienten los rumores

Cuando le preguntan a Mario por las dudas que suscita su relación, responde muy sincero: "A mí no me ofende, me ofende porque en realidad están infravalorando a Olvido", como realmente se llama Alaska. Las dudas surgieron desde el principio: les consideraban una pareja rara, muy diferente y poco común. La gente hablaba por lo que veía, sin molestarse en saber qué sentían realmente. En algunos medios de comunicación se ha llegado incluso a cuestionar la sexulidad de Mario. "Llevamos 21 años y a mí me sigue poniendo, a ver cómo lo explico", y no se queda ahí, el manager confiesa qué es lo que más le gusta de su pareja: "Lo voy a decir aunque sea políticamente incorrecto. Las tetas que tiene Alaska, eso es lo que me vuelve loco". Sobre lo demás no oculta que le gusta más el mundo femenino, pero porque, según él, "es una exploradora del universo femenino". Le gusta y cree que el género femenino es más bonito que el masculino. "Es más bonito decir amiga que amigo".

A veces también se ha criticado su imgen, o su look. Mario da rienda suelta a su feminidad, y lo hace con orgullo. Es un hombre moderno, abierto y tolerante. Hace lo que quiere y como quiere, tanto en su forma de ser como a la hora de vestirse o maquillarse. "La primera persona que me animó a maquillarme fue Alaska también… y me dijo: ¡Los hombres maquillados estáis más guapos que sin maquillar! Y tenía razón", dice. Desde entonces él se pinta sus ojos con sombra negra, algo que enloquece a Alaska. "Me encanta de repente cuando se pinta el ojo negro y esas cosas". No es lo único que le gusta de su pareja, para ella es guapísimo y le atrae muchísimo. Después de más de veinte años, Olvido sigue viendo a Mario igual de atractivo que al principio. Y lo demuestra con una divertida anécdota que le ocurrió cuando se fijó en otro chico. "Estar así y decir: ¡Me encanta ese chico!. ¡Y era Mario!".