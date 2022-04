Hacerse viejo, a día de hoy, sigue pesando, y muchas veces no lo llegamos a reconocer. Te muestras reacio a utilizar un andador y cambias tu look. Y es lo que le pasa a los personajes interpretados por Antonio Resines y Miguel Rellán en la nueva serie de Movistar+, Sentimos las molestias. Los actores protagonizan a dos maduritos que a pesar de ser muy distintos, se completan muy bien con una amistad basada en un tira y aflora por parte de ambos.

"Eso es muy típico en las relaciones de amistad de muchos años, que siempre tiras balas. Tienes mucho cariños por las otras personas, nos llevamos todos muy bien, pero nos reímos mucho de nosotros mismos y de los otros. Yo creo que eso es bueno y pienso que está muy bien reflejada ese tipo de amistad en la serie", explica Resines en De pe a pa a Pepa Fernández.

Los protagonistas son dos Rafas. Rafa Müller es un aclamado y ufano director de orquesta y Jiménez, un viejo rockero que sigue viviendo en la nostalgia de los éxitos del pasado. Antonio define a su personaje como un "tipo bueno que tiene algunas carencias afectivas brutales". "Es un tipo inteligente, y muchas veces con lo listo que es no debería de meterse en las situaciones que se pone".

Como por ejemplo, una situación que ocurre al principio. El personaje de Resines recibe un premio, el Premio Europeo de las Bellas Artes, y justamente en los agradecimientos se le olvida mencionar a su mujer, siendo el detonante de la rotura de relación. "El discurso es la gota que colma el vaso. Está muy bien que se refiera a la música y a la orquesta pero la persona con la que estás viviendo tiene algo que ver con todo lo que te pasa", apunta.

Trabajar con un amigo

La serie, creada y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, unió a dos grandes actores y amigos. Por separado son un gran reclamo y juntos es una fusión irresistible a la que no se le puede decir que no. "Es la manera de echarle un vistazo. Luego a mi me gusta que como realmente Miguel y yo si tenemos una relación de amistad, nos conocemos de hace muchísimos años y hemos hecho muchas cosas juntos, aunque a veces no hayamos coincidido en la misma película o serie, pues te lo crees que eso era importante, osea, que te creas que se tienen cariño".

Para la serie, Rellán, que interpreta a Jiménez, tuvo un cambio estético. Se tuvo que poner una coleta rodeada a la calva. "No asistí al final a los intentos que me imagino que hubo. Todas estas aplicaciones son un coñazo de cuidado, claro, las extensiones o ese tipo de cosas. Pero el tío como es buena persona, estaba encantado con su coleta y hacía como cabeceos y no paraba. Llegó un momento que le da más patetismo al personaje".