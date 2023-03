Ana Obregón ha sido madre de una niña por gestación por sustitución a los 68 años, una noticia que no ha dejado a nadie indiferente. Muchos se han pronunciado en redes sociales desde que la revista ¡Hola! publicara la exclusiva, y también tras las primeras palabras de la presentadora. "¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", ha escrito Ana Obregón en Instagram, donde ha recibido el cariño de celebrities como Georgina Rodríguez, Mónica Naranjo o Paula Echevarría. También críticas, entre ellas la de Ana Peleteiro.

A la lista parece que se suma ahora Antonia Dell'Atte, que horas después de conocerse la noticia ha subido a su perfil de Instagram una nueva publicación. Ha querido la casualidad que, mientras Ana Obregón fue fotografiada a la salida de un hospital de Miami con el bebé en brazos (la revista Semana asegura que continúa en Estados Unidos con la niña), Antonia Dell'Atte también se encuentra en la misma ciudad. Allí, junto a su hijo Clemente, ha ido a ver a Carlos Alcaraz jugar contra Tommy Paul en el Abierto de Miami, un partido que se disputó el pasado 28 de marzo, pero que la ex modelo italiana ha compartido este miércoles 29.

¿Se refiere Antonia Dell'Atte a Ana Obregón?

En el vídeo vemos a Antonia Dell'Atte quejarse del calor y comparar los gritos de esfuerzo de Alcaraz con los de Rafa Nadal, pero lo llamativo de su publicación no es el vídeo en sí, sino el comentario con el que lo ha subido a la red social. "Disfrutando con mi hijo: the simple The Best Clemente Lequio, 'un regalo De Dios'", escribe. Hasta ahí todo bien, normal. Son sus siguientes palabras las que han llamado la atención a todos: "Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas 'patéticas e insoportables' y sobre todo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia".

Muchos leen en su enigmático mensaje una indirecta hacia Ana Obregón. Aunque no hace mención explícita a la famosa presentadora, la rivalidad que tuvieron en el pasado es de sobra conocida por todo el mundo, por lo que podría estar refiriéndose a ella. Ana Obregón también ha estado en Miami, donde ha sido fotografiada a la salida del hospital.