Shakira sigue con su larga venganza. Todos están pendientes de lo que hace y dice, y no es para menos. La colombiana continúa triunfando con su colaboración con Bizarrap, también con la de Karol G, con el desengaño como denominador común. Su ruptura con Gerard Piqué, anunciada el pasado en junio, sigue en boca de todos y lo mismo ocurre con la actual relación del ex futbolista, objeto de interés de muchos. Gerard Piqué sale con Clara Chía, que ya se ha llevado algún que otro 'zasca' por parte de la cantante: la sesión 53 de Bizarrap incluía diversos ataques hacia la novia de Piqué, indirectas tan directas como "tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena". Ahora Shakira vuelve a la carga con un nuevo juego de palabras que tiene a todos sus fans revolucionados.

Solo una foto y una palabra le ha bastado a la artista. En la imagen, Shakira aparece con la mitad del rostro iluminado y la otra mitad sumida en la sombra, un selfie a priori normal que la cantante ha aprovechado para lanzar un dardo a la novia de su ex tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales ha subido un breve pero contundente mensaje: "Chiaroscuro". La palabra, en italiano, se traduce como "claroscuro", pero todo apunta a que tras la palabra hay más que una simple referencia artística al contraste entre la luz y la sombra.