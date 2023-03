"Lo contrario de la depresión es la expresión", es una de las frases pronunciadas por Shakira en su última entrevista, la más reveladora hasta el momentos. La artista colombiana se ha abierto en canal en el programa Al Punto de Enrique Acevedo, en México, tras lanzar su último trabajo. En "TQG" vuelve a utilizar la música como herramienta para desahogarse y, de alguna manera, compartir con sus fans cómo se siente. Esta vez colabora con Karol G, pero su inspiración sigue siendo su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. Shakira confiesa en la entrevista que ha superado su ruptura y esa frase ha tenido mucho que ver en ello.

"No es mía, es de una autora sobreviviente al holocausto, maravillosa. Es un libro que estuve leyendo hace poco tiempo", confiesa ante las preguntas del periodista. ¿De qué libro se trata? La escritora de la que habla es Edith Eger, que cuenta en su obra, La bailarina de Auschwitz, su inspiradora historia, un ejemplo de resiliencia. Durante el tiempo que pasó en el campo de concentración, tuvo que ser muy fuerte mentalmente para sobrellevar una situación traumática. Psicóloga de profesión, en realidad iba para bailarina, aunque su carrera se truncó con la llegada de los nazis. El doctor Josef Mengele, famoso por torturar y violar a las presas, le pidió que bailara para él. Ella lo hizo a ritmo del Danubio Azul. "Nadie puede quitarte lo que pones en tu mente", asegura Eger. Ese fue el pensamiento que la ayudó a sobrevivir.

Los consejos de Edith Eger han ayudado a Shakira a superar su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. "Siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo", confiesa la artista colombiana en la entrevista. Primero fue "Te felicito", después "Monotonía", más tarde el exitazo de su sesión con Bizarrap y, por último, su colaboración con Karol G en "TQG". En todas ellas habla de Piqué, de su relación, de su ruptura e, incluso, se su nueva novia, Clara Chía.

"TQG", la última canción de Shakira para Piqué

Si algo deja claro Shakira en "TQG", la canción en la que colabora con Karol G, es que ha pasado página. Sobre todo, da a entender que su ex ha tenido la intención de volver con ella en algún momento, mientras rehacía su nueva vida con otra mujer. "Bebé ¿qué fue? No pues que muy tragadito. Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito". El tema acumula ya casi 100 millones de reproducciones en Youtube.

Shakira está "lista para el siguiente round", como ella misma asegura en la entrevista. ¿Le volverá a dedicar a Piqué su próximo trabajo? Habrá que esperar para comprobarlo, lo que está claro es que será otro exitazo, porque la cantante colombiana está en su mejor momento profesional.