La llaman la reina del despecho y no es por casualidad. A Karol G le gusta inspirarse en sus propias vivencias a la hora de componer su música. Estos últimos años le ha dedicado sus canciones a una persona, su expareja más conocida hasta el momento. Este jueves salió a la luz su último trabajo, una colaboración con otra artista colombiana, nada más y nada menos que Shakira. "TQG" es una carta firmada, con remitente y destinatario, dos concretamente: Gerard Piqué y Anuel AA, el hombre que le rompió el corazón a Karol G. A juzgar por las letras de sus canciones, su relación acabó mal, pero que muy mal. "Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito", le canta en su último trabajo. ¿Cómo fue su historia de amor? ¿Qué motivos les llevaron a la ruptura? Todo sobre el cantante puertorriqueño del que Karol G se pretende vengar con su música.

A pesar de sus intentos por demostrar que entre ellos estaba todo bien, no pilló a nadie por sorpresa su ruptura unos meses después. Parecía que había sido una decisión conjunta, que ambos lo dejaron de mutuo acuerdo y sin rencores de ningún tipo. "Ella y yo tenemos una relación perfecta . No hay negatividad ni nada de eso. Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas", dijo él. "Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas, fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitábamos", aseguró ella. ¿Cuáles fueron los motivos que les llevaron a terminar su relación? Se habló de una tercera persona , algo que posteriormente desmintieron.

Todas las canciones de Karol G que llevan su nombre

Fue en ese preciso momento en el que comenzaron a lanzarse indirectas en forma de canciones. Primero fue Anuel AA, que llegó a pedirle en pleno concierto una segunda oportunidad. Fue en el escenario de su concierto en el Baja Beach Fest de México. "Todo el mundo bien duro, a ver si ella lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!", gritó ante la multitud que cantaba la letra de "Babalu", una canción que trata sobre el arrepentimiento de perder una pareja.

Para Karol G tampoco fue fácil olvidar a su expareja. En los conciertos se emocionaba cantando "Ocean", uno de sus temas más populares que le dedica a Anuel y que compuso mientras estaban juntos. "Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti", reza la romántica canción en la que la cantante colombiana se declara enamorada.

Algo debió pasar entre ellos, porque, a partir de ahí, Karol G cambió el tono de las canciones que le dedicaba a Anuel. Empezaron a volar los puñales, sobre todo por parte de la cantante colombiana. En el mismo año de su ruptura, lanzó "Mamii", el tema en el que se desahoga y cuenta la verdad sobre su relación. "Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni cuento", reza la canción, en la que también acusa a su ex de ser un "animal rastrero" y "rata de dos patas", en honor a Paquita la del Barrio.

¿Cuál fue la reacción de Anuel AA? "Yo me río, después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo", aseguró. En medio de este culebrón, llegó una tercera persona, la nueva novia del cantante puertorriqueño. Hace unas semanas supimos que habían roto tras un año de relación. Yailin La Más Viral, así se hace llamar en redes, estaba embarazada cuando tomaron la decisión de dejarlo. La hija de Anuel está a punto de llegar al mundo, pero sus padres ya hacen vida por separado. Mientras él afronta esta nueva aventura en su vida, Karol G sigue hablando de él en su música. Este martes lanzó su último trabajo con Shakira, "TQG".

Gerard Piqué no es el único que sale perjuficado en esta canción. Karol G deja claro que Anuel ha querido volver con ella en varias ocasiones, incluso estando con Yailin: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias". El tema forma parte de su último álbum titulado Mañana será bonito.