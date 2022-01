"Acabar el año contando mi historia". Este podría haber sido el pensamiento que llevó a Anuel AA a grabar y estrenar una mini serie sobre su vida e ir directo a las tendencias de YouTube con el primer capítulo. El documental, que tendrá tres episodios más que podremos ver en los próximos días, fue grabado durante las últimas semanas de libertad condicional del artista. Un periodo donde aprovechó para reflexionar sobre su vida, el momento que está viviendo dentro de su carrera y, sobre todo, echar la vista atrás para hacer frente a uno de los acontecimientos que más ha marcado su trayectoria personal y profesional: su paso por la cárcel.

"El 30 de abril es imposible olvidarlo. Alguien me dijo que mi carrera se había acabado, pero ahora debe sentirse como un payaso", comienza el intérprete en la introducción del vídeo. El capítulo arranca con un Anuel orgulloso de sus orígenes y mostrando ante las cámaras lo abandonado que está el lugar donde vivió su infancia y adolescencia: "Todo esto influyó en lo que yo me convertí. Ahora está todo destruido, pero me pasé 15 años viviendo aquí", indicaba con cierta emoción. "Tenía una familia buena y no éramos de clase baja, sino más bien clase media".

Sus padres y hermanos, que también aparecen en los episodios, no dudan en mostrar su opinión sobre el momento en el que Anuel fue detenido por pertenencia a una banda organizada. "En 2008 pierdo el trabajo y Anuel toma un rumbo distinto que lo dirigió a la calle", explica su padre. "Empieza a cambiar sus letras y ya no son tanto de amor, sino que hablaban de lo que él sentía". Un argumento con el que Anuel está de acuerdo al afirmar que pasó de hacer "música romántica" a hacer "música de la calle".

"Con siete años -continúa su progenitor- me dijo que iba a ser cantante, popular y millonario". Y así fue. Porque a pesar de las adversidades, Anuel ha sabido mantener su carrera y no cesar en su empeño de demostrar todo lo que aún tiene bajo la manga. "De pequeño no me querían ver a lo loco y la gente me decía: "chico, céntrate y estudia". Pero a veces iba a clase solo dos días a la semana".