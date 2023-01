"Eso es pa que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. [...] Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", con frases como esta nos confesó Shakira todo lo que pensaba de su ex y de su nueva relación, un culebrón al que Bizarrap le puso la melodía y se convirtió en canción. Acaba de empezar el 2023 y podríamos estar hablando del tema del año. En poco más de veinticuatro horas casi alcanzó 64 millones de reproducciones en Youtube. Era tanta la expectación entonces y lo sigue siendo a día de hoy. Después de que la colombiana lanzara su nueva canción, todo el mundo se preguntaba cómo iba a reaccionar Gerard Piqué. Shakira no tuvo piedad a la hora de componer la letra, ataque tras ataque, también hacia su actual pareja y su exsuegra. Contra todo pronóstico, Piqué no se los tomó muy en serio, de hecho, aprovechó para bromear sobre el tema en uno de sus directos de Twitch. Ahora el exjugador de fútbol vuelve a mover ficha y publica su primera foto en Instagram junto a su novia, Clara Chía.

En la imagen se ve posando a los otros dos protagonistas de esta historia, Gerard Piqué y Clara Chía juntos por primera vez en las redes sociales del exfutbolista del FC Barcelona, que ha preferido no ponerle ningún título a la foto. En estos últimos días se ha hablado mucho de los rumores de crisis entre ellos, incluso algunos medios de comunicación apuntaban a que Piqué podría haberle sido infiel a la joven con otra chica, una abogada de 23 años llamada Julia Puig. Rumores que el empresario ha querido zanjar con esta publicación. ¿O quizás solo se trate de una venganza contra su ex?

La imagen ha hecho arder las redes sociales. Solo han pasado unas horas desde su publicación y el post ya acumula más de dos millones y medio de likes. No solo eso, los usuarios de la red sociales se han dedicado a escribir todo tipo de comentarios.