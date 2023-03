El programa Al Punto de Enrique Acevedo, México, nunca había tenido tantos concurrentes en su directo de Youtube. Esta madrugada el periodista ha roto todos sus records entrevistando a Shakira. Son las declaraciones más esperadas de la artista. No es la primera vez que habla después de su ruptura con Gerard Piqué, pero sí es la primera vez que habla desde que hizo público su despecho con Bizarrap o Karol G. Han sido únicamente 6 minutos de entrevista, pero la colombiana ha hablado sin tapujos de lo duro que ha sido el proceso, del fracaso que supone no haber logrado una familia tradicional y de cómo han cambiado su carrera y su forma de ver la vida.

Los titulares que deja la entrevista de Shakira

Pero lo más llamativo es que Shakira declara que fueron sus hijos los que la animaron a cantar con Bizarrap: "Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino" también reveló que Milan "le mandó un audio a su manager" para decirle a su agente "tienes que conseguir que mi madre cante con Bizarrap".

Lo que opina Shakira de los fans en la puerta de su casa

"Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé". Fueron "claves para poder levantarme del piso. Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay".