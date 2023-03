La primera vez que José Mota y Pepe Viyuela cruzaron sus caminos fue hace 34 años. Ambos habían sido fichados por Hugo Stuven, uno de los grandes nombres de la televisión española, para participar en el programa de humor Pero ¿esto qué es? (1989-1991). "Éramos solo dos chavalitos jugando a ser cómicos", recuerda el que hoy es uno de los grandes humoristas de este país, el hombre que cada Nochevieja nos hace reír antes de comer las uvas. Mota debutaba entonces dentro del dúo cómico Cruz y Raya, junto a Juan Muñoz, mientras que Viyuela formaba parte del plantel fijo de cómicos.

Eran los inicios de dos carreras que crecerían al mismo tiempo, paralelas, siguiendo el mismo rumbo y que, sin embargo, no han volvieron a unirse hasta hace un par de años, gracias a la película García y García (2021), en la que, por primera vez, estos dos grandes talentos de la comedia trabajaron juntos en la gran pantalla. "Sin duda, una de las razones por las que me decidí entrar en este proyecto es porque estaba Mota", confiesa Viyuela. Hacía mucho que tenía ganas de algo así, ya que durante todos esos años, se siguieron profesionalmente el uno al otro y la admiración era mutua. Un regalo profesional que no han dudado en repetir este año con El hotel de los líos (2023), la segunda parte de García y García en la que los dos actores se han puesto en manos de la directora Ana Murugarren.

01.30 min 'El hotel de los líos', estreno 24 de marzo

"Desde el principio tuve muy claro que tenían que ser ellos dos", confiesa Murugarren. Para ella, ambos poseen la magia de los dúos de las comedias clásicas. Admiradora de directores como Billy Wilder o Peter Bogdanovich y fan de los Hermanos Marx, la cinta está llena de guiños al cine clásico. La primera entrega partía de un malentendido. Hispavia, una aerolínea low cost de poca monta, se encuentra en graves dificultades. Ni sus números cuadran ni sus aviones vuelan. Desesperados, contratan a un prestigioso consultor de aerolíneas (José Mota) y a un experto mecánico en paro (Pepe Viyuela). El problema comienza cuando los dos trabajadores, que se llaman igual, Javier García, son confundidos erróneamente y tratados de forma diferente a como cada uno esperaba.