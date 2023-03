Si en García y García veíamos a José Mota y Pepe Viyuela enredados en una comedia de confusión de identidades en un aeropuerto, El hotel de los líos (García y García 2) vira completamente de escenario y temática.

Reúne de nuevo, a causa de un embrollo accidental, a esta pareja forzosa en un spin off donde tendrán que darlo todo -y poner a prueba su amistad- en un hotel ruinoso que han comprado en una subasta a un precio astronómico. Allí lidiarán con una banda de ladrones y una cuadrilla de niños científicos de altas capacidades que han ideado un descubrimiento revolucionario.

01.30 min 'El hotel de los líos', estreno 24 de marzo

Una comedia familiar que ahora se torna más coral y en la que Mota y Viyuela, que no habían trabajado juntos antes de García y García, consolidan su química como dúo humorístico rozando el surrealismo en sus trompazos.

“Cualquiera de los dos es más tonto que el otro y eso hace que la comedia fluya. Nos hacemos reir mutuamente y estamos con esa media sonrisa constante. Hay un montón de aventuras que nos han pasado detrás de las cámaras e incluso gags internos y eso hace que ya salgamos meados de risa”, explota Mota entre bromas con su compañero de fatigas.

Pepe Viyuela apuntala la idea y alaba el trabajo en tándem: “Yo llevo haciendo humor muchos años y siempre he estado solo. Me he divertido mucho pero es diferente cuando tienes un compañero. Es como jugar al frontón o jugar al tenis. La pared te sorprende menos que otro contrincante porque no tiene vida. José está constantemente proporcionando nuevos estímulos, ideas, sugerencias y correcciones..”.