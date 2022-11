Santiago Segura: "Hay que dar un poco de responsabilidad a los niños y no sobreprotegerlos"

Santiago Segura está abonado al éxito del cine familiar. Primero fue la saga Padre no hay más que uno, salvadora de las salas durante la pandemia, a las que sumó A todo tren: destino Asturias, la película española más taquillera del año pasado, que ahora tiene su continuación con A todo tren 2 con la que espera que siga el fenómeno a las puertas de la Navidad.

Segura ha escrito el guion junto a Marta González de Vega, pero ha confiado esta vez la dirección a la cineasta Inés de León (que también interpreta uno de los papeles principales) en una película de vocación familiar que repite el argumento: un viaje familiar de cinco niños que parten solos en tren porque sus progenitores se despistan en la estación, pero esta vez las responsables serán las madres: Paz Vega y Paz Padilla.

“Estamos reivindicando el derecho de todo el mundo a cagarla, independientemente de su sexo, raza y religión”, dice Segura en una entrevista con RTVE.es. Tras la broma, reconoce que es una también es una deuda con la ausencia de personajes cómicos femeninos del cine en general. Inés de León secunda a su productor: “Siempre intento que el foco de la comedia esté en las mujeres porque históricamente está en los personajes masculinos”.

Paz Padilla lo resume rápido: “Es la primera vez que hago un protagonista de comedia. Y llevo 30 años dedicándome a esto”. Paz Vega duda: “No lo sé, pero sí siento que hay etiquetas de actor cómico o de drama”. Y celebra el humor sobre las ‘malas madres’: “Yo también me considero una porque no somos perfectas”. Padilla agrega: “El mensaje es liberador, uno intenta hacerlo lo mejor posible porque no hay un manual. Podemos y tenemos derecho a equivocarlos. Debería existir una escuela para padres”.

Segura está orgulloso de la cuadrilla con la que comparte las dos sagas de comedias familiares. “De niño recuerdo que veía en La 2 un ciclo de películas de Fred Astaire y Ginger Rogers y había cuatro o cinco actores que siempre repetían y hacían distintos personajes: el que hacía padre de Ginger en una, hacía de amigo de Fred el otro. Me fascinaba. Y me encanta que en mis películas aparezca gente que quiero y admiro”, declara.