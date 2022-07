Como ya es tradición la familia más querida de la gran pantalla regresa a taquilla con una nueva comedia ambientada Navidad. Y Santiago Segura lo ha vuelto a hacer, lleva solo cuatro días en cartelera y ya se ha convertido en la película más taquillera del año con 3,1 millones de euros. El actor asegura que el éxito de esta tercera parte reside "en combinar lo que gustó de la primera y segunda película y mezclarlo todo".

Un rodaje azotado por la COVID-19

A pesar de que “ves la película y no lo parece”, Santiago Segura asegura que el rodaje ha sido terrible, incluso lo califica como el más duro de toda su vida. La filmación de Padre no hay más que uno 3 se desarrolló durante la sexta ola de la COVID-19. Fecha en la que estaba presente la variante ómicron, a pesar de que un alto porcentaje de la población estaba vacunada, la incidencia acumulada y los positivos comenzaron a disparase y la película de Santiago Segura sufrió las consecuencias de esta variante tan contagiosa. “Yo que llevaba toda la pandemia con mi mascarilla, el gel hidroalcohólico, las dos vacunas y no lo había pillado. La ómicron no respeta nada”, aseguraba el actor.

Asimismo, Santiago Segura no fue el único que se contagió, gran parte del reparto se vio afectado. El primero, fue Antonio Resines que iba a ser el abuelo y finalmente tuvo que ser remplazado por Carlos Iglesias. Posteriormente se contagiaron las hijas del cineasta, el director de fotografía, Silvia Abril y El Cejas. “Igual es que lo estamos haciendo mal, que hay un protocolo raro en el rodaje porque es que cada día era uno, era como un castillo de naipes”, estos eran los pensamientos que rondaban por la cabeza del madrileño.

Una situación frustrante que hizo que se replantease “bajarse del barco” y tirar por la borda todo lo realizado. “Pero, al final si sigues con tesón, hemos logrado llegar a puerto y ya se estrena la película”.