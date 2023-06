En 2018 Las distancias, de Elena Trapé ganó tres Premios del Festival de Cine Español de Málaga (película, dirección y actriz). Y ahora regresa con su tercera película, Els Encantats, la historia de la primera separación de una madre de su hija de cuatro años, tras su divorcio. La protagonista de la cinta es la reciente ganadora del Goya a la mejor actriz, Laia Costa (Cinco lobitos), llegará a los cines el 2 de junio y cuenta con la participación de RTVE.

“Quería hablar de ese dolor, de esa nueva realidad en que tienes una hija de cuatro años y no puedes verla a diario porque hay una separación y una custodia compartida. Una ausencia que no esperabas y que no sabías que iba a ser tan dura”.

“También -continúa la directora-, queríamos hablar sobre una ruptura, pero desde otro lugar, no centrándonos en la pareja, sino en este abismo que se abre y esa nueva realidad en la que hay que empezar a conquistar espacios”. La directora asegura que presentar la película en Málaga es muy especial para ella: “Estamos muy felices. El festival siempre nos acoge muy bien y nos sentimos muy arropados y queridos. Ha venido mucha gente del equipo y es un estreno al que tengo muchas ganas”.

Una madre separada de su hija Els Encantats es la historia de Irene, una mujer que, tras su separación, se refugia en el pequeño pueblo de los pirineos donde pasó su infancia, porque le abruma estar separándose también por primera vez de su hija de cuatro años. “Más que de una separación, yo creo que hablamos de una nueva realidad. Porque, respecto a la ruptura de la pareja, el duelo se ha hecho antes y una vez tomas la decisión, está muy claro. El tema es esa nueva realidad de no poder ver a tu hija cuando quieres y necesitas. Estas preocupada por alguien que no está, pero, a la vez, tienes nuevas experiencias como mujer, como intimidad con otras personas. Un nuevo mundo se abre ante ti”. “Es una forma nueva de hablar sobre la maternidad, de explicar las cosas desde otro lugar -añade Elena-. Estos últimos años varias personas hemos intentado explicar la maternidad desde un sitio menos idealizado, menos cliché de lo que nos han inculcado hasta ahora. Creo que hace tiempo que vamos rompiendo ese topicazo, desde distintas historias”. “Al empezar la película, la protagonista está en un momento muy frágil, que ni siquiera puede definir con palabras. Por lo menos hasta muy avanzada la historia. Hasta entonces está dando tumbos sin saber siquiera por qué está tan incómoda. Es como un proceso de toma de conciencia, de hacerlo real, ordenarlo y explicarlo”. “En el fondo -concluye la directora- siente una mezcla de fracaso y culpabilidad, de que quizás haya algo que no ha hecho bien. Es una mochila que carga y que forma parte de esos sentimientos que ella no es capaz de describir aún, pero que siente en lo más profundo de su ser”. Fotograma de 'Els Encantats', 2 de junio en cines

“Haber elegido a Laia Costa ha sido un acierto” El personaje está tan perdido que a veces no comprendemos su forma de actuar e incluso puede resultarnos antipático. “Era muy consciente de esa posibilidad y, por eso, me parecía muy importante el casting. Sobre todo la protagonista. Y creo que haber elegido a Laia Costa ha sido un acierto, porque aparte de que es una gran actriz, hay algo luminoso en ella, un ángel o una mirada especial. Por eso, a pesar de lo mal que te puede caer el personaje en algunos momentos, hay algo que la salva todo el rato”. Una de las principales razones por las que eligieron a Laia Costa es porque es madre, al igual que la protagonista. “Para mí era fundamental que la actriz elegida fuese madre. Y recuerdo que se lo comenté a Isabel Coixet en un viaje en taxi y me dijo: Laia Costa acaba de tener un hijo. Y fue como una revelación, le mandamos el guion, le gustó mucho y lo mejor es que me encanta cómo ha defendido el personaje”. Fotograma de 'Els Encantats'