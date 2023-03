María Vázquez: "Lo del matriarcado gallego es un mito, las gallegas trabajamos dentro y fuera de casa"

En 2018 Álvaro Gago fue nominado a los Goya y ganó el gran Premio del Jurado de Sundance con Matria, un cortometraje inspirado en Francisca Iglesias, la mujer que cuidó su abuelo durante sus últimos años. Ahora esa historia se convierte en uno de los largometrajes más esperados de este 2023, que desmonta el mito del matriarcado gallego, que ha sido muy bien recibido en Berlín, que protagoniza una excepcional María Vázquez (Quien a hierro mata, Fariña), que cuenta con la participación de RTVE.es, que es una de las favoritas del Festival de Málaga y que llegará los cines el próximo 24 de marzo.

“El título es una declaración de intenciones porque hay que desmontar ese falso mito del matriarcado gallego -asegura Álvaro-. Porque es una idea que aún pervive, sobre todo para los gallegos y gallegas, pero también para los de fuera. Yo mismo, siendo adolescente y estando fuera, la he defendido sin darme cuenta, porque es una de esas definiciones, una de esos conceptos que forma parte de nosotros: “Galicia es un matriarcado y no se cuestiona”. Pero hay que cuestionarlo porque es justo lo contrario, es un gran patriarcado, como pasa en cualquier parte del mundo”.

“Lo del matriarcado gallego es una cosa que nos han colado -añade María. Históricamente parecía que la mujer mandaba porque los hombres eran los que se iban a trabajar fuera. Pero en realidad la mujer también trabajaba fuera, en el campo, con el ganado, en el mar… ¡y también en casa! Pero no mandábamos nada. Lo único que hacíamos era trabajar el doble. Con esa idea del matriarcado parece que tenemos que ser como superheroínas, pero no podemos llegar a todo y eso nos lleva sentirnos frustradas e imperfectas”.

“A veces -añade el director-, confundimos matriarcado con que, históricamente, en Galicia era el único sitio en que las mujeres heredaban las propiedades. Eso era debido a la gran migración masculina a América del Siglo XIX y principios del XX. Esos hombres encontraban otra vida en América, morían o no volvían por lo que fuera y por eso se estableció que las herederas fueran las mujeres en vez de los hombres. Pero insisto en que eso no significa que las hayamos dejado mandar en nada. No las hemos permitido tener un poder real a nivel político o social”.

01.49 min 'Matria', estreno 24 de marzo

Una mujer atrapada en la precariedad personal y laboral María Vázquez interpreta a Ramona, una mujer de cuarenta años que vive en una aldea pesquera gallega y tiene que hacer malabarismos con múltiples trabajos para sobrevivir e intentar dar un futuro mejor a su hija Estrella. “Es una mujer fuerte, quizá demasiado fuerte -asegura la actriz-. Porque aparentemente puede con todo, con la casa, con mil trabajos que no le dan para vivir… Y eso hace que no se preocupe por sí misma, porque solo vive para trabajar e intentar dar un futuro mejor a su hija. Ese carácter fuerte también se debe a que vive en un mundo muy masculino y machista, en el que si no levanta la voz nadie la escucharía” “Y al final -añade la actriz-, esa frustración la paga con quien más quiere, con su hija. La película cuenta como, a medida que su hija tiene pareja y va siendo independiente, ella puede empezar a dejar paso a esas emociones que oculta en su interior y a, por lo menos, plantearse quién es y qué es lo que quiere hacer con su vida”. Por eso el director asegura que la película es: “Una historia de liberación, de apertura de horizontes, de desmenuzar ciertas normas no escritas y de las que no se habla, pero que rigen nuestras vidas y limitan nuestros horizontes. Ya decía Marx que las conciencias están marcadas por las circunstancias y no al revés. Por eso la película es un proceso de toma de conciencia. Un momento en el que en las circunstancias vitales de Ramona se abre una grieta, por un cambio a nivel laboral, que le permite albergar la esperanza de que un mundo mejor es posible y de que su mundo no se tiene que reducir a la vida que llevaba hasta entonces”. María Vázquez en 'Matria' María Vázquez en 'Matria' Avalon

“Francisca me inspira cada día” Como comentábamos, para el personaje de Ramona, Álvaro se ha inspirado en Francisca Iglesias, la mujer que cuidó a su abuelo durante sus últimos años y que protagonizó el cortometraje de 2018. “Francisca me inspira cada día -asegura el director-. Tenemos una gran amistad y nos vemos con frecuencia. Y es una persona que me hace ver las cosas de la vida con perspectiva, además de ser una fuente de sanación. Mi admiración por ella es total y en cuanto entra a mi casa solo hace que desplegar amor, a pesar de que sus circunstancias personales no sean fáciles. Mi admiración por ella crece día a día”. “Francisca hace un papelito en la película, es la camarera del bar, y para mí ha sido una valiosa fuente de inspiración -añade María-. Desde el principio me abrió su corazón para que yo pudiera contar su historia. Me ha hecho tantos regalos que me emociono solo de pensarlo. Ella no ha visto la película, la verá hoy por primera vez, pero vio el tráiler y se reconoció en mi personaje. Y ese es el mejor piropo que me han echado nunca”. María asegura que se siente muy identificada con el personaje de Ramona: “Todas las mujeres que trabajamos somos obreras, porque yo reivindico la figura de la actriz que es una obrera del cine, del teatro, de la televisión… Hay que acabar también con ese mito de las actrices millonarias que ganan mucho dinero y están todo el día de fiesta. Porque desgraciadamente solo un 7% de los actores puede vivir de su profesión. Y por eso me siento muy identificada con Ramona, porque tengo a muchas amigas a mi alrededor que trabajan dentro y fuera de casa y no llegan a fin de mes. La conciliación no existe”. 11.01 min El ojo crítico - Matriarcado en Galicia con la 'Matria' de Álvaro Gago - Escuchar ahora

La historia de una madre y su hija La película también es la historia de la relación entre Ramona y su hija de 18 años, que ha empezado a vivir con un chico al que su madre no quiere ni conocer. “Ramona no quiere que su hija cometa sus mismos errores -asegura María-. Sin darse cuenta está haciendo de su hija un espejo de sí misma. Y su hija es un encanto, tiene su vida, trabaja mucho y tendrá que cometer sus propios errores”. “Cuando se da cuenta de su equivocación hay una frase muy bonita en la película, cuando le da las llaves del coche y le dice: “Haz kilómetros. Vive tu vida porque ahora te toca a ti. Y si te tienes que equivocar, equivócate, que estaré ahí para sostenerte, porque eres mi hija”. “En su hija es en el personaje donde vemos las aristas más oscuras de Ramona, sus defectos y su humanidad -añade el director-. Porque es con la única que es ella misma. Lo más importante de nuestro guión era describir a seres humanos de verdad. Y con su hija es donde Ramona se despliega de manera impulsiva. Inconscientemente la está condenando a repetir esos patrones que la encarcelan, aunque sea una jaula de oro. Por eso juzga al novio de su hija sin conocerlo, porque piensa que es tan terrible como su propia pareja. Pero no piensa en si realmente su hija es feliz en esa relación a pesar de las dificultades que hay en todas las parejas. Porque no está juzgando a su hija sino a ella misma”. Y es que es sorprendente que Ramona, con lo fuerte que parece, viva en una relación de dependencia bastante tóxica con un hombre con graves problemas con el alcohol. “Desde fuera es muy fácil juzgar estas cosas -nos comenta Álvaro-, pero hay una importante cuestión de dependencia económica, ya que Ramona vive en la casa de su pareja. En ese sentido, ahí hay todo un contexto sobre lo que deberías hacer y lo que realmente puedes hacer. Además, las mujeres muchas veces se ven obligadas a entrar dentro de ciertos patrones impuestos y encajar en la imagen que se tiene de ellas. Y esto ejerce una presión social muy fuerte sobre ellas. Hay una cultura que se impone y unos patrones en los que supuestamente tienes que encajar”.