Cada 19 de marzo los padres de todo el mundo celebran su día. Una jornada en la que los hijos muestran su cariño por su progenitor y todo lo que han hecho por ellos. Y por supuesto, famosos y celebs no se libran de este día. De hecho, lo celebran más que cualquier otro con fotografías de padres e hijos en las redes sociales. Pero si hay alguien que ha llamado la atención hoy, esa ha sido Paula Echevarría.

La influencer celebra el Día del Padre por partida triple: felicitando al suyo y a los padres de sus hijos, David Bustamante y Miguel Torres. Al primero que ha felicitado ha sido a su propio padre, con un emotivo vídeo donde tanto ella como él lloran desconsolados y a moco tendido durante una celebración familiar. Los dos bailan pegados. Ella luce un espectacular vestido de flores y de fondo suena el clásico bolero de Los Panchos "Si tú me dices ven".

Tras haber felicitado a su padre, Paula ha publicado otro post en Instagram donde aparecen Miguel Torres y el pequeño Miki caminando por Madrid: "Feliz día papi! Eres el mejor y te amamos con locura", ha escrito. Mientras que a David Bustamante lo ha relegado a una story donde el cantante aparece junto a su hija Daniella y el siguiente mensaje: " Más guapa y mejor no la pudimos hacer... ¡Felicidades David Bustamante!".

Por su parte, David Bustamante también ha compartido una imagen junto a su hija Daniella en su feed de Instagram. Allí ha compartido una reflexión: "Es un día importante para nosotros… Para los buenos, para los presentes, para los que nos desvivimos por nuestros hijos y hacemos lo que haga falta para que sean felices y no les falte de nada", escribe. Y asegura que daría su vida desde la primera milésima del segundo en la que tuvo a su hija en sus brazos, a la que considera lo más preciado de su vida. Una publicación muy aplaudida por su novia, Yana Olina.

¿Cómo celebran los famosos el Día del Padre?

Paula no ha sido la única en homenajear a los padres de su vida. Laura Escanes también ha felicitado a su ex, Risto Mejide, en el Día de San José. La influencer lo ha hecho a través de una tierna imagen del presentador junto a su hija Roma. Por su parte, Risto Mejide ha publicado una imagen junto a sus hijos, Julio y Roma, felicitando este día a todos los padres del mundo y mostrando su orgullo: "No hay mejor forma de sentirse pleno y feliz que ser querido por estas dos criaturas maravillosas. La sensación de que son mejores que yo en absolutamente todo. El orgullo de ver el pedazo de seres humanos en los que se están convirtiendo día a día", ha escrito.

Edurne ha felicitado a su compañero Risto y ha felicitado a su pareja, David de Gea, por su papel como padre. La pareja celebró hace tan solo unas semanas el segundo cumpleaños de la pequeña Yanay. Hoy la cantante escribe en su Instagram: "Feliz día superpapi. El mejor que Yanay podía tener. ¡¡Te queremos mucho!!", dice.

También David Bisbal ha compartido un carrusel de fotografías junto a su padre, "Don Pepe Bisbal", en su cuenta de Instagram. Mientras que Kiko Rivera ha compartido una imagen junto a sus tres hijos con el siguiente mensaje: "Soy padre y hombre y me siento orgulloso de ambas cosas. Feliz Día del Padre a todos los papis del mundo".

Otras parejas como Alice Campello y Álvaro Morata están celebrando el Día del Padre con la familia al completo. Ambos han compartido varias fotografías de sus retoños y la modelo ha expresado el amor que tiene por el futbolista, como pareja y como padre: "Cuánto te amamos y lo orgullosos que estamos de ti... ¡Eres el mejor padre que podría pedir para mis hijos! Gracias por estar tan presente. TE AMAMOS con todo nuestro corazón", dice.