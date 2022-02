Paula Echevarría es la segunda invitada del segundo programa de 'Las tres Puertas'. La actriz, que se ha convertido en una de las influencers más destacadas del panorama español, ha hecho de las redes sociales su escaparate mediático con un éxito abrumador. No obstante, es consciente de lo que muestra y de lo que no, tal y como explica: "Las redes sociales están para enseñar lo que tú quieras enseñar. Son una parcela de tu vida. Es verdad que hay que tener un poco de equilibrio entre lo profesional y lo personal".

Las cifras de sus perfiles sociales hablan por sí solas: en Instagram acumula más de 3,5 millones de seguidores y su blog es de los más leídos de nuestro país. A todo ello hay que sumar el éxito de su propia marca de ropa, Space Flamingo, de la que casi no hace publicidad en sus redes pero que supone una fuente de beneficios para esta asturiana de 44 años. Y es que a la vista está que todo lo que toca Paula Echevarría se convierte en oro y parte de su éxito está en su carácter.

“Paula Echevarría: "Más que el número de seguidores, me sorprende la fidelidad de muchos de ellos. Eso es lo que me gusta". #LasTresPuertas2 ⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/BaApeR6DSO “

Sobre la exposición de sus hijos en redes, admite que en un principio ella y David Bustamante eran muy celosos de la privacidad de su hija Daniela pero al ver que la hija de una famosa cumplió 18 años y la situación se convirtió “en un circo”, se replanteó esta forma de actuar. “Lo hablamos con David y dijimos “vamos a naturalizarlo. No hay que exponerles tanto ni tampoco protegerles tanto porque se puede crear el efecto contrario y eso me da más miedo’”.

Vuelta a la vida profesional

Paula Echevarría esta reincorporándose a la vida profesional de nuevo después de haber dado a luz a su segundo hijo. Y aunque ha estado a gusto en casa, disfrutando de esos primeros meses de vida, reconoce que ha perdido algunos papeles por haberse quedado en estado. La artista ha recordado a su compañera, Amaia Salamanca, con quien estuvo rodando hasta una semana antes de que saliese de cuentas porque no se le notaba “Engordé 25 kilos”, recuerda Paula de su propio embarazo.

Paula Echevarría tiene muchas ganas de volver al trabajo y las ofertas no le faltan. "Este año toca volver a dar el callo“, admite a la vez que revela que "me han llamado para hacer una peli y me lo estoy planteando porque no es un protagonista, es para ir aterrizando. A ver si lo puedo hacer”, confiesa a María Casado.