¡Feliz Día del Padre! Este domingo 19 de marzo celebramos a todos los papás por estar siempre ahí y darnos su amor incondicional. En medio de los nervios de última hora por comprar -o crear- un regalo a la altura de las circunstancias, puede que se te haya olvidado lo más importante: simplemente felicitarle en su día y recordarle lo mucho que le quieres, un detalle a priori sencillo que seguro que le sacará una sonrisa. Ahora bien, hay formas y formas de hacerlo, unas más tiernas, otras más originales… Para dar con las mejores frases hemos recurrido a la inteligencia artificial, útil para sacarnos de un apuro o, como en este caso, innovar un poco.

La inteligencia artificial continúa su desarrollo imparable, tanto que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) la ha nombrado la palabra del año. Microsoft ha incorporado en su buscador, Bing, una función de chat que nos permite plantear preguntas como si de una conversación se tratara. Este chatbot desarrollado por OpenIA, la empresa detrás del famoso ChatGPT, nos propone las siguientes frases para felicitar el Día del Padre.

La inteligencia artificial sugiere estas frases

Papá, eres el mejor padre del mundo… y del universo… y de la galaxia… y de la Vía Láctea… bueno, ya me entiendes. ¡Feliz Día del Padre!

Gracias por enseñarme tantas cosas, papá. Como a montar en bici, a jugar al fútbol, a hacer travesuras… y sobre todo, a borrar las pruebas. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero decirte que te quiero mucho. Y también que me perdones por todas las veces que te he hecho enfadar, que te he mentido o que te he roto algo. Pero tranquilo, que todavía me quedan muchas cosas por hacer. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, eres mi héroe favorito. Aunque no tengas capa ni poderes sobrenaturales (que yo sepa), siempre estás ahí para protegerme, apoyarme y hacerme reír. Bueno, a veces también para regañarme, pero nadie es perfecto. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy es tu día y quiero hacerte un regalo muy especial: mi amor incondicional. Bueno, y también esta corbata tan bonita que te he comprado. Espero que te guste más que la del año pasado. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, sé que no soy el hijo ideal que esperabas tener: soy desordenado, rebelde y contestón. Pero piensa en el lado positivo: al menos no soy aburrido. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Por tu amor, tu paciencia, tu generosidad y tu sabiduría. Eres el mejor padre que alguien podría tener. Y también el más divertido. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, eres el mejor amigo que tengo. Siempre me escuchas, me aconsejas y me apoyas. Y también me prestas dinero cuando lo necesito. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero reconocer tu gran labor como educador. Gracias a ti he aprendido muchas cosas importantes en la vida: a respetar a los demás, a ser responsable, a trabajar duro… y a no dejar las huellas en el sofá. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero celebrar contigo este día tan especial. Eres el mejor padre del mundo y te mereces todo lo bueno que te pase. Y también un poco de lo malo, para que no te aburras. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero decirte que eres mi ídolo. Siempre me has inspirado con tu valentía, tu honestidad y tu humildad. Y también con tu sentido del humor, aunque a veces sea un poco raro. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero agradecerte por ser tan bueno conmigo. Siempre me has dado lo mejor de ti: tu tiempo, tu cariño, tu apoyo y tu confianza. Y también tus genes, que no están nada mal. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero sorprenderte con un regalo muy especial: un viaje a París. Bueno, en realidad es un póster de la Torre Eiffel, pero es lo mismo. ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero hacerte reír con un chiste muy bueno. ¿Qué le dice un padre a su hijo cuando le regala un libro? "Espero que te guste el libro… porque no hay devolución". ¡Feliz Día del Padre!

Papá, hoy quiero desearte un feliz Día del Padre. Eres el mejor padre del mundo y te quiero mucho. Y también quiero que sepas que eres muy afortunado de tenerme como hijo. ¡Feliz Día del Padre!