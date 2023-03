La actriz a la que Almodóvar pidió actuar sin mover un solo músculo

Hable con ella (2002) es una de las cintas más profundas y complejas de la filmografía de Pedro Almodóvar. Una historia de soledad, de incomunicación y pasiones ocultas que bucea en una masculinidad llena de matices y claroscuros. Dos hombres, interpretados por Javier Cámara y Dario Grandinetti, que cuidan a dos mujeres, Leonor Watling y Rosario Flores, pero que no logran entenderlas. Un melodrama arriesgado que le valió dos nominaciones para la Academia dep al cineasta manchego, entre ellas la de Mejor guion, premio que acabó logrando.

En Historia de nuestro cine, rescatan y revisan la película, disponible en el catálogo de RTVE Play hasta el 9 de abril de 2023, con Leonor Watling, que protagonizó la película sin apenas hablar, moverse, ni abrir los ojos. Su personaje está la mayor parte del tiempo en estado de coma, recibiendo las atenciones del enfermero (Javier Cámara) que terminará enamorándose de ella, de su quietud y su silencio irreales.

La actriz tenía 26 años cuando recibió la llamada de Pedro Almodóvar. “Que te llame Pedro Almodóvar es 'la llamada' para un actor”, reconoce la actriz en su charla con la periodista Elena Sánchez. “Es entrar en su mundo, en el mundo de la productora El Deseo y convertirse en parte de esa familia”, añade. Pero confiesa que para el ego de una actriz joven, que estaba empezando a hacer cine, “es difícil” el hecho de participar desde la inacción que tenía su personaje. “Ahora me reiría muchísimo y estaría feliz”, apunta.

Una de las cosas que más recuerda de la película es la preparación previa a la que se sometió antes de comenzar el rodaje. Dos meses antes de entrar en el set, Watling tuvo que acudir a clases de Yoga, algo que no entendió hasta que comenzaron a grabar. “De repente teníamos que cortar porque yo tragaba, o se me movían los ojos dentro del párpado ”. “Recuerdo mucho el principio y los ensayos. Teníamos clases de yoga, hablé con médicos especialistas que trabajan con pacientes en coma. Cuando empieza el rodaje, tu ya llevas ahí dos meses”. Esta disciplina le enseñó a mantener su cuerpo en estado de relajación máxima, sin parpadear, controlando su respiración, manteniendo su cuerpo inerte.

Conexión de piel con piel con Javier Cámara

En Hable con ella, quien la tocaba, movía su cuerpo o masajeaba su rostro era Javier Cámara que, al igual que ocurre en la película, lo hizo con enorme delicadeza. Aquello estableció una conexión enorme entre ambos actores, tal y como recuerda Leonor Watling. “Me pasó una cosa que es que yo notaba si no era Javier el que se acercaba, si alguien que no fuera el me tocaba, yo con los ojos cerrados, sabía que no era él”, apunta. “Al final, fue un trabajo de confianza al 100%, estaba literalmente en manos del director y del actor”.