Pocos actores españoles pueden presumir del ser astros en el universo cinematográfico de Pedro Almodóvar. Antonio Banderas es uno de ellos, su debut cinematográfico le llegó de la mano del director manchego en 1982, con la película Laberinto de pasiones, desde entonces, actor y cineasta han trabajado juntos en siete ocasiones y han forjado una amistad profunda que traspasa la pantalla del cine.

Sobre ello habla el actor en Historia de nuestro cine, que este viernes ha dedicado un programa especial al actor y director malagueño, con la emisión de dos películas esenciales para Banderas, Átame (1989), su primer gran papel protagonista -de la mano de Almodóvar- y El camino de los ingleses (2006), su primera película dirigida en España.

"Nunca había visto a un Pedro tan emocionado"

Sobre esta película, Banderas siempre ha reconocido que es su mayor obra interpretativa. “Es muy difícil de explicar lo que ahí sucedió”, avanza Banderas en Historia de nuestro cine. “Tienes un guion y en él está la narrativa, con acotaciones que te indican emocionalmente el comportamiento del personaje, pero había una información que yo recibía que solo podía salir de Pedro”, confiesa.

Una carga emocional que Banderas, recuerda, tuvo su pico más alto en una escena muy concreta que interpretaba junto a Julieta Serrano. En ella, Salvador debía decirle a su madre: “siento mucho no haber sido nunca el hijo que tu hubieras deseado”. “A Pedro le gusta ir al set y primero hacer el personaje él mismo, para recordar cosas que habíamos hecho en los ensayos y, entonces, asumió el personaje mío y cuando fue a decir esa frase no podía. El lo intentaba, pero no podía, nunca había visto a un Pedro tan emocionado”, recuerda. “Claro, a mí aquello me daba una carga de verdad que es muy difícil que pudiese expresarse en un guion”, concluye.

