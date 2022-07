Lo primero que vemos del protagonista de Dolor y gloria es la enorme cicatriz que serpentea por su pecho, y nos dice que antes fue una herida y que hoy, por fin, parece cerrada. Pero no es así. El Pedro Almodóvar (rebautizado como Salvador Mallo) que construye con libertad y cariño Antonio Banderas ha sufrido mucho, y nos lo quiere enseñar. Hay muchas formas de contar el dolor. Puede hacerse con palabras y también puede hacerse con imágenes. El manchego utiliza de forma magistral las dos para enumerar sus dolencias: une la voz de Banderas con las obras de Juan Gatti. Y el resultado es sobrecogedor, y la información que recibimos es mucha. "Empecé a conocer de cuerpo a través del dolor y las enfermedades", dice, mientras vemos ilustraciones del cuerpo humano. "Conocí pronto el insomnio, la faringitis crónica, la otitis, el reflujo, la úlcera, y el asma intrínseca. Los nervios en general, y el ciático en particular. Todo tipo de dolores musculares, lumbares, dorsales, tendinitis; ambas rodillas, y el hombro. Esto es un tinnitus, también tengo. Estos son sibilancias o pitos, también los padezco. Además de los tinnitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza: migrañas, cefaleas de tensión o racimo, y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar, que me inmovilizado más de la mitad de la espalda, descubrí que mi vida giraría alrededor de mi columna vertebral. Tomé consciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo y que, como con los dioses griegos, nuestra la única forma de relación es a través sacrificio. Pero no todo es tan físico e ilustrable. También padezco penalidades abstractas, dolores en el alma, como el pánico y la ansiedad, que añaden angustia y terror a mi vida. Y naturalmente, alterno desde hace años con la depresión".

La obra de Juan Gatti para representar el dolor de Salvador Mallo. RTVE

La secuencia dura 15 minutos y se convierte en un impactante catálogo de enfermedades, que entendemos perfectamente por esa combinación de palabras e imágenes. El final se remata con una frase reveladora: "Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios, y le rezo. Los días que solo padezco un tipo de dolor soy ateo". Ya estamos aconstumbrados a ver a Pedro Almodóvar con gafas de sol de cristales oscuros. No se trata de un signo de arrogancia, altanería o divismo, es la forma que tiene para protegerse de la luz intensa, tanto la del sol como la de los focos, que le afecta de forma grave. "Los dolores de cabeza vienen acompañados de una severa fotofobia (todavía la tengo, por eso aparezco con frecuencias con gafas negras en las fotos de las alfombras rojas, no es cuestión de glamour sino de fotofobia)", dice el director.

Antonio Banderas y Nora Navas en 'Dolor y gloria' RTVE