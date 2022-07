Manu Ríos, así es el nuevo "chico Almodovar" que protagonizará 'Extraña forma de vida'

Muchos le conocerán ya por su papel en la exitosa serie juvenil Élite, pero el salto que ahora va a dar Manu Ríos le catapultará a la fama internacional. El joven intérprete será el nuevo “chico Almodóbar” en la próxima película del director manchego Extraña forma de vida.

La película comenzará su grabación en verano en el desierto de Tabernas, Almería. Además de él formarán parte del reparto los actores Pedro Pascal y Ethan Hawke. La cinta será la respuesta a Brokeback Mountain, la célebre película con temática gay que fue dirigida por Ang Lee y perdió el Oscar a la mejor película en 2005 frente a Crash. También contarán con la participación de Jason Fernández, José Condessa, George Steane. Además de los actores Pedro Casablanc y Sara Salámo, jóvenes promesas dentro de la industria cinematográfica.

No se conocen muchos detalles de la película y Almodóvar tampoco ha querido dar más pistas, “no debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guión”. Lo que se conoce es que los protagonistas tienen una “extraña forma de vida”, como su propio título desvela y que está basado en el “famoso lado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a los propios deseos".