Sharonne, la ganadora de la segunda edición del programa Drag Race España, reconoce que "ha sido una sorpresa" llegar hasta lo alto y coronarse. "Aunque haya muchos de los seguidores que den las cosas por sentadas por lo que van viendo en el programa, sí que es cierto que después puede ocurrir cualquier cosa. Nosotras hasta el último momento no teníamos ni idea", ha dicho en Tarde lo que tarde.

23.30 min Tarde lo que tarde - Hablamos con Sharonne, Reina y ganadora de Drag Race España - Escuchar ahora

"Este año se ha caracterizado porque todos los artistas que han habido en la segunda edición. Somos todos muy distintos. Tenemos cosas muy diferentes y también ahí está la riqueza de que es un formato que continúa en el teatro y la gente lo está disfrutando muchísimo".

"Te separan de tu realidad" Cristóbal Garrido, la artista detrás de Sharonne, cuenta que el programa de televisión le cambió la vida desde "el momento de entrar en el concurso" porque "te separan de tu realidad, de pronto duermes en un sitio distinto, compartes tu día a día con personas diferentes a las que estás acostumbrado, comes otra comida, tu rutina es distinta". Lo compara con "irse de campamento": "Nos apetece mucho, lo pasamos muy bien, pero nos cansamos muchísimo". "Tampoco te creas que es una cosa agobiante", apuntaba sobre el aislamiento en una casa de campo. "Aunque la sensación de estar a parte de la sociedad, para algunas quizás era un poco agobiante porque son quizás más jóvenes, están muy acostumbradas a estar conectadas a internet y haciendo todos sus quehaceres a través de las redes. Yo que he vivido sin internet para mí era una maravilla llegar allí. No es que estuviéramos en una casa encerradas en una habitación, teníamos dos hectáreas de bosque para caminar, me iba a buscar piñas y a buscar tronquitos para hacer hogueras". Sharonne: "Todas llevamos una diva dentro y debemos sacarla en algún momento" Salvador Jiménez / Patio de Voces

“Nunca es tarde” Ser drag queen "no tiene edad, pero sí que es cierto que vivimos en una sociedad que parece que el valor de la juventud siempre está en alza y cuando te haces mayor dejas de ser, entre comillas, interesante. Lo dicen muchísimos actores, sobre todo actrices. [...] Las drags suelen tener de unos 20 hasta los 30, después ya te consideran mayor". Le escriben gente de su edad y edad cercanas, tiene 46 años, porque lo ven como "una referencia". Le transmiten que les encanta que "haya ocurrido esto contigo y que hayas demostrado lo que has demostrado, porque a mí personalmente me ayuda a pensar que nunca es tarde, que puedo dedicarme a lo que quiera cuando quiera o que alguna vez he pensado en dedicarme a ser drag queen, que es algo que lo tenía ahí oculto. Tengo 38 años y lo voy a hacer".

Agradecer antes Ha revelado que antes de salir es "muy agradecido" y "no pido". "Soy muy de proyectar. Creo que es mucho más interesante agradecer porque así ya estás dando las cosas por sentadas, siempre antes de tener una función estoy agradeciendo la buena función que he tenido".