Isidro Javier Pérez Mateo. ¿Te suena? Pues debería. Es una de las drag queens con mayor reconocimiento en España. Aunque seguramente lo conozcas mejor por su nombre artístico: Drag Vulcano. Gracias a sus dotes como diseñador, su dominio del maquillaje y un gran espectáculo, se coronó como ganadora de la Gala Drag Queen 2022 celebrada durante el Carnaval de Las Palmas en Canarias.

Le ha costado 10 años cumplir su sueño, pero por fin lo ha logrado: "Me frustraba ver como pasaban los años y no conseguía ganar. Estaba siempre ahí a punto de cogerlo y no lo alcanzaba", asegura. Muchas veces se planteó no presentarse más a la Gala Drag Queen de Las Palmas, incluso después de participar en el Drag Race de España, pero siguió luchando por su sueño: coronarse reina de las drag queens en el carnaval.

Drag Vulcano, 10 años y un sueño alcanzado Isidro Javier Pérez es natural de Gáldar (Gran Canaria) y se dio a conocer al mundo como Drag Vulcano. Tiene 30 años y empezó con los shows de drag queen hace muchos años. Siente que nació drag, ya que a los ocho años se despertó su volcán interno. Empezó a desarrollar su faceta drag en el instituto y la defiende porque es arte, reivindicación y también sana diversión. Aunque desde entonces ha tenido que soportar que le señalen por su orientación sexual aunque, sobre todo, ha recibido apoyo tanto de familiares y amigos como de personas externas. "Mira el mariquita, mira el maricón, eso sí lo he vivido. Pero me he considerado una persona fuerte. Tengo unos padres que en ese sentido me han apoyado muchísimo y me han dado unos cimientos espectaculares", cuenta. Carnaval de Canarias Gala Drag del Carnaval de Las Palmas Programa que recoge el evento de la Gala de elección del Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2022... Ver ahora Ahora, Drag Vulcano —que encaramado en sus 30 centímetros de plataformas alcanza los 2,10 metros de altura— disfruta de la dulce victoria tras coronarse Reina Drag del Carnaval de Las Palmas 2022. Regresó al escenario del carnaval con su show '¡Por fin cariño!', que consiguió un pleno de 12 puntos por parte del jurado. En su número, Drag Vulcano, jeringuilla en mano, demostró que la fiebre del carnaval es el mejor antídoto contra la tristeza de la Covid-19. Una alegría que quiere transmitir a todo el mundo: "Que llegue a la gente y que lo disfruten, lo sientan y se vean reflejados en esta historia que he contado. La diversión es una medicina", declara.