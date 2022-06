Potente y cálida. Así es como Sharonne describe su voz. La ganadora de la 2ª Edición de Drag Race España reconoce que aún está viviendo en una especie de nube gracias a todas las muestras de cariño que está recibiendo tras ponerse la corona de Reina, un premio que considera que es un reconocimiento a todos estos años de carrera.

El nacimiento de Sharonne

“Empecé en el drag porque no tenía trabajo”, revela la artista, que a los 18 años creó junto a dos compañeros su primera compañía “Las Calígulas” y con la que hizo teatro, televisión y hasta cine. “A mí siempre me atraía el transformismo, pensé que sólo iba a hacerlo una temporada, pero desde que comencé a experimentarlo en un restaurante no lo he dejado hasta hoy”.

“Para cantar, lo que necesitas es oído, cierta sensibilidad y dejarte llevar“

“Como se dice en Tacones lejanos, Sharonne ha pasado de ser una cantante pop para ser una dama de la canción”, comenta entre risas la catalana. El nombre se lo puso su primera pareja, que era de nacionalidad francesa y fueron sus referentes en la música, en la televisión…pero sobre todo en el cine las que crearon este personaje que se caracteriza siempre por su elegancia y sofisticación. Sharonne reconoce que cantar es una de las cosas más especiales. “Nunca pensé en ser cantante, pero sí vi en cantar una forma de diferenciarme de mis otras compañeras”. “Para cantar, lo que necesitas es oído, cierta sensibilidad y dejarte llevar”, señala la ganadora de Drag Race España.

Donde no se deja tanto llevar es en separar claramente su vida artística con su vida personal. “Una persona es Sharonne, y otra Cristobal, comenta. “Cuando llego a casa me gusta desmaquillarme, quitarme las uñas y volver a ser yo, porque aunque es un trabajo que he elegido y me encanta, no deja de ser un trabajo”, concluye.