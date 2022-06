Ya conocemos a la ganadora de la Gala Drag Queen del Carnaval de Maspalomas en su edición de 2022. Drag Ármek y su fantasía "Es cosa mía, ¿o el mundo cada vez está más loco?" ha conseguido, tres años después por culpa del covid, coronarse como la reina del Carnaval.

12 reinas compitieron en la gala, presentada por el periodista de RTVE Canarias Roberto Herrera. Los concursantes tenían muy difícil superar los looks tan rompedores que hemos visto otros años y que han dejado el listón tan alto. ¿Qué pensaría Eduardo Navarrete, La Nenuco en su época como drag queen, al ver estos estilismos ganadores?

Quedó en segunda posición en 2018 y un año después consiguió llegar a lo más alto. "Desde Transilvania y con amor" llegó Drag Múlciber , quien presentó en 2019 una fantasía sombría y vampírica que sacó muchas risas con sus chistes. Diseñado por Borja Ferrera, la persona tras Drag Múlciber, su look comenzó el espectáculo encarnando a Drácula (aunque nada que ver con el de Bram Stoker ) para pasar como por arte de magia a evocar a otro personaje, la emperatriz de los vampiros . Bajo el mono oscuro del rey de los no muertos se escondía un bikini de pedrería plateado rematado con muchísimas plumas blancas y rojas que le hicieron destacar y hacerse con la victoria.

Un combate por la victoria

Grimassira Maeva se alzó con el primer puesto del certamen en 2016 con la fantasía "Te cojo te rompo, baby…", ambientada en un combate de boxeo. Un único look le sirvió para conquistar a todos los presentes: aunque no ganó el enfrentamiento, sí ganó la Gala Drag Queen gracias a su mezcla de potente coreografía, música (desde "Eye of the tiger" a "Papi chulo") y llamativo vestuario, protagonizado por el print de leopardo y muchos adornos metálicos.