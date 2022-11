"Tengo veintitrés años y cincuenta mil pesetas y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos", le dice Ricky a Marina, su gran amor, la mujer con la que ha vivido obsesionado durante sus años de reclusión. Ha salido del psiquiátrico y está dispuesto a todo para demostrar que no está loco y que va a convencer a Marina de que se tiene que enamorar de él. Marina ya se le escapó una vez y está dispuesto a todo para lograr su objetivo y ser feliz. Antonio Banderas y Victoria Abril son los protagonistas de Átame, la octava película de Pedro Almodóvar.

Una historia atrevida, en la que el manchego vuelca su universo más canalla y osado: pornografía, infidelidad, drogas, sexo, sumisión, locura, dolor, pasión, dependencia (de un medicamento o de una persona), iconografía religiosa, el color rojo y el cine dentro del cine. "Es la narración de un amor salvaje entre una joven y deteriorada actriz porno que ha caído en todas las trampas de la gran ciudad y un psicópata que sale del psiquiátrico y la rapta porque está convencido de que cuando ella lo conozca íntimamente, bajo los efectos del síndrome de Estocolmo, se enamorará perdidamente de él", decía en la presentación. Pero Ricky no es el único que está obsesionado con Marina. El director de cine Máximo Espejo rueda con ella El fantasma de medianoche, pero se niega a terminar para no tener que separarse de ella. La desea, y no oculta ese sentimiento.

Banderas es Ricky en 'Atame'

Un reparto de lujo La película, que se iba a llamar La mujer tóxica, se rodó con un Almodóvar exultante por el éxito nacional e internacional de Mujeres al borde de un ataque de nervios. En el reparto, además de Banderas y Abril, figuran estrellas como Paco Rabal, Julieta Serrano, Loles León, María Barranco y Rossy de Palma. Aunque el protagonismo se lo llevan Antonio Banderas y Víctoria Abril, todos y cada uno de los secundarios tienen su parte para destacar. Paco Rabal tiene momentos intensos con Julieta Serrano que ponen los pelos de punta y Loles León pone los toques de humor entre tanto drama que no pueden faltar en el cine del manchego. No falta el cameo de Francisca Caballero, la madre de Pedro Almodóvar, que en esta ocasión tiene un número musical en la escena de la fiesta del final del rodaje. Ella canta 'Canción del alma', del puertorriqueño Rafael Hernández Marín, junto a su nieta Francisca Pajuelo. Con ellas, una fabulosa Loles León, que se come la pista hasta que llega Paco Rabal, que intenta embestirla, como haría un toro, con su silla de ruedas. Y otro de los cameos de lujo es el de José María Tasso, el actor de las películas de Marisol famoso por su rebelde flequillo. 'Átame', de Pedro Almodóvar, se iba a llamar 'La mujer tóxica'

¿Una peli porno? Átame se rodó con libertad, y con osadía. Tanto en las escenas de sexo y erotismo como en los diálogos. Cuando en 1990 se estrenó en Estados Unidos, la Motion Pictures Association of America la calificó como cine pornográfico, entre otras cosas por la secuencia en la que el personaje de Victoria Abril se masturba en la bañera con la ayuda de un submarinista de juguete a pilas. Otra de las escenas que más impactaron, y que más leyenda tiene, es el acto sexual entre Abril y Banderas, considerada una de las mejores escenas eróticas del cine. Se dice que tardaron casi diez horas en rodarla, que Banderas no paraba de sudar y que se llegó a improvisar. "Cuando llegó el final del texto, Pedro no cortó y siguió rodando. Y a Antonio, ya exhausto y sudándome encima, le dio por reír. Yo le pellizcaba el culo para que parara pero como no podía, le dije muy en serio ¡No te rías, que se sale!. Y por fin, poco después, Pedro dijo un ¡corten!', divertido y contento", recordaba la actriz en una entrevista con Vanity Fair. Victoria Abril es Marina en 'Átame', de Pedro Almodóvar Luego está el guion, con frases que ya son famosas entre los fans de Almodóvar. Algunas un tanto burdas, pero que en boca de esa Lola interpretada por Loles León se escuchan de forma distinta. - Marina: Sabes lo que te digo, que me voy a quitar las bragas, se me notan mucho. - Lola: Pues no sé que es peor, que se te noten las bragas o el chocho. Átame fue crucial para Penélope Cruz. La actriz todavía era una adolescente cuando vio la película, y maravillada por el trabajo de Victoria Abril decidió buscar un representante, que fue Katrina Bayonas, y se matriculó en clases de interpretación con Cristina Rota. Años más tarde, hablando con Antonio banderas de esta película, los dos dijeron cual era su escena favorita y se sorprendieron mucho al comprobar que era la misma: cuando Ricky le explica a Marina su vida como si fuera una línea de metro.