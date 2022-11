Películas de calidad, sin pausas de publicidad y para todos los gustos. La noche de los viernes tienes una cita con el cine en RTVE, tanto en La 1 como en La 2. Anne Hathaway, Robert De Niro, Ben Stiller, Victoria Abril, Antonio Banderas y Alberto Amarilla son los actores que protagonizan las cuatro películas que puedes ver esta noche: El becario, Ahora los padres son ellos, Átame y El camino de los ingleses.

22:05 horas en La 2: Átame

Victoria Abril y Antonio Banderas son Ricky y Marina en esta peculiar historia que pasa del horror al amor. Ricky sale del psiquiátrico obsesionado con Marina, una actriz con la que se acostó una vez. Pero ahora está dispuesto a no perderla otra vez, y decide encerrarla en su casa y atarla a la cama. Loles León, Paco Rabal, Julieta Serrano, María Barranco y Rossy de Palma completan el reparto de la octava película de Pedro Almodóvar. Obtuvo 15 nominaciones a los Premios Goya, aunque no ganó en ninguna categoría. Casi todos se los arrebató Ay, Carmela, que se llevó 13 de 15. Pero eso no quita importancia a la película, una de las más famosas del manchego, que tiene un final fabuloso al ritmo del Dúo Dinámico. Una de las secuencias icónicas del cine español. Como la frase de Richy: "Tengo veintitrés años y cincuenta mil pesetas y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos".