Pocos saben que José Luis López Vázquez fue actor por casualidad, ya que lo suyo era el dibujo. Pero el destino hizo que escogiera otro camino que lo llevaría a ser uno de los actores más famosos de la historia del cine español, y su fama llegaría hasta Hollywood. Este madrileño hubiera cumplido 100 años en 2022 si aquel 2 de noviembre de 2009 no se hubiera ido de nuestras vidas para siempre. Es un grande de la interpretación que arrasó en el cine, la televisión y el teatro, uno de los actores más queridos por distintas generaciones, alabado aquí y fuera de nuestras fronteras. Debuto como actor en 1946, cuando tenía ya 24 años, y lo hizo en el Teatro María Guerrero con la obra El anticuario. Cinco años después dio el salto al cine.

El programa 'Lazos de sangre' repasa la vida y trayectoria de José Luis López Vázquez con la ayuda de aquellos que mejor le conocieron, entre ellos José Luis, el único de sus cuatro hijos que interviene en el documental que se estrena en RTVE Play el domingo 30 de octubre. En las palabras del hijo hay amor, devoción y admiración, también cariño y mucho orgullo. ¿Y tú quién eres?, de Antonio Mercero, fue su último trabajo en cine, donde rodó 262 películas, a los que hay que añadir las obras de teatro y las series de televisión. "Hubo un año, fue en 1967, en el que hizo diez películas", dice su primogénito. Estas son sus películas más recordadas.

Esta cinta rodada por Jaime de Armiñán fue candidata al Oscar a mejor película de habla no inglesa. No lo ganó, porque se lo dieron a Buñuel por El discreto encanto de la burguesía. El actor viajó a Los Ángeles con su mujer, José Borau y Jaime de Arminán, y George Cukor alabó la interpretación de López Vázquez, diciendo que era "el mejor actor del mundo" y le contrató para su película Viajes con mi tía. Se dice Mi querida señorita fue la inspiración para que Sidney Pollack hiciera Tootsie y que Dustin Hoffman , su protagonista, se fijó en el trabajo que hizo José Luis López Vázquez. Rodada en 1972, es uno de los títulos más emblemáticos y arriesgados del actor.

Cassen y López Vázquez llevan sobre sus hombros casi todo el peso de esta película, uno de los grandes títulos del cine español. Rodada en 1961, es fruto de la relación profesional del actor con Luis García Berlanga que puso en marcha el proyecto a raiz de la campaña que lanzó el régimen franquista 'Siente un pobre a su mesa', y de hecho, ese iba a ser el título. La censura no lo permitió y se terminó llamando como su protagonista. Plácido optó al Oscar a mejor película de habla no inglesa.

Del Goya al Oscar, o al revés

El verdugo, La prima Angélica, La colmena y El pisito son otras de las películas en las que brilla José Luis López Vázquez. Hablamos de un actor carismático y con un gran talento natural. Curiosamente nunca ganó un Goya por sus interpretaciones, aunque sí se llevó el Goya de Honor. Fue en 2005 y hoy todavía resuenan los ecos de la gran ovación que se llevó por parte de sus compañeros de profesión. Se sintió entonces querido por la profesión, porque el cariño del público sabía que lo tenía desde hacía años. "Ese público que nos hace el inmenso favor de querernos”, dijo en su emotivo discurso.

José Luis López Vázquez en una escena de la película 'Viajes con mi tía', de George Cukor, que protagoniza junto a la actriz Maggie Smith

Lo que no pudo acariciar fue el Oscar, y eso que dos de sus películas optaron al gran premio de la Academia de Hollywood, Plácido y Mi querida señorita. Ya hemos destacado que George Cukor, el prestigioso director de películas como Historias de Filadelfia o My Fair Lady, dijo de él que era el "mejor actor del mundo" y le dio el papel de Achille Drambeuse en su película Viajes con mi tía. "Me invitó varias veces a su casa y quiso que me quedara a vivir en Hollywod. Pero su estancia allí fue breve, pero intensa. Conoció a estrellas del cine dorado, desde Mae West, Katherine Hepburn, Chalton Heston y Liza Minnelli. "Dijo que estaba encantada de conocerme porque le había gustado mucho Mi querida señorita", recordaba años más tarde con esa humildad que le caracterizaba. Antonio Banderas y José Sacristán son algunos de los actores que intervienen en el documental de Lazos de sangre, y todos destacan su gran talento para la comedia y el drama.