A Greg Focker le queda un último obstáculo para lograr contentar a su suegro. Así da comienzo Los padres de él, una película que en 2004 desmontó el mito de que segundas partes nunca fueron buenas. El gran éxito de su predecesora, Los padres de ella, dio lugar a una improvisada saga que volvió a contar con un plantel de actores envidiable. Los productores doblaron la apuesta: repetía un tándem de lujo -unos Ben Stiller y Robert De Niro cuya química fue el secreto del éxito- y se incorporaban dos actores de renombre, Dustin Hoffman y Barbra Streisand. Los veteranos interpretes se meten en la piel de los Focker -polémico apellido con doble sentido que en España fue víctima de una desafortunada traducción-, esos consuegros a los que De Niro se empeña en conocer. Lo que se presentaba como un fin de semana familiar se complica cuando el patriarca de los Byrnes descubre que los excéntricos padres de su yerno tienen un estilo de vida muy liberal y completamente opuesto al suyo.

Jay Roach, que en esta secuela repite en la dirección, reveló durante una entrevista que Streisand puso “mucho de su cosecha” en la mencionada escena. Algo que nos ayuda a comprender el aparatoso accidente que la actriz sufrió durante el rodaje. En 2009, la neoyorquina confesó en el show de Jonathan Ross que s e dislocó los dedos pulgares durante el vigoroso masaje que su personaje le da a De Niro . En dicho formato de la televisión británica, Streisand se declaró una “actriz de método” y bromeó con lo sucedido hablando de la escena con De Niro. "Me seguía diciendo ‘¡hazlo más fuerte!’ y me hice un esguince en los dos pulgares”, confesó entre risas. El rodaje se suspendió y la artista tuvo que recibir dosis de cortisona en ambos dedos, algo que n o impidió que la escena se llegase a grabar y se convirtiese en una de las más desternillantes del filme.

Uno de los grandes atractivos de esta segunda entrega es el regreso al cine de Barbra Streisand. La cantante y actriz llevaba más de ocho años apartada de la gran pantalla y convencerla para incorporarse a esta franquicia no fue fácil. La ganadora de dos premios Oscar aceptó leerse el guión tras la insistencia de los productores y le supuso una grata sorpresa. “Sugerí algunas cosas, pero siempre encontré la idea fascinante”, declaraba durante la promoción. Una de las grandes razones por las que Streisand aceptó el papel fue el hecho de coincidir en un mismo proyecto con su amigo Robert De Niro. La también directora propuso cambiar el guión para que su personaje tuviese más interacción con el del veterano actor. Así fue como surgió la recordada escena en la que la extravagante terapeuta sexual Roz Focker masajea a su consuegro, el implacable ex agente de la CIA Jack Byrnes.

Naomi Watts estuvo a punto de aparecer

Esta es solo una de las muchas anécdotas que le dejó su personaje, al que volvería a dar vida en la tardía tercera entrega, Ahora los padres son ellos, que llegó a los cines en 2010 con un éxito más discreto que el de sus predecesoras. Tanto Barbra, como Dustin Hoffman estuvieron a punto de no retomar sus personajes, pero terminaron alcanzando un acuerdo económico con la productora que nos permitió volver a ver en acción al matrimonio Focker. La trama en esta ocasión, se centraba en el papel como padres de la pareja formada por Greg y Pam.

La actriz Naomi Watts posa a su llegada al estreno de 'The International' en Nueva York. REUTERS REUTERS/Stephen Chernin

Precisamente el personaje de Pamela Byrnes, la hija sobreprotegida de Robert De Niro, recayó desde Los padres de ella en una actriz prácticamente desconocida para el gran público, Teri Polo, que tuvo que medirse con un reparto plagado de estrellas. Un papel que estuvo a punto de no desempeñar, pues la primera elección de los directores de casting fue Naomi Watts. Antes de saltar a la fama con filmes como Mullholland Drive de David Lynch o The ring, la británica luchó por este papel hasta en cinco audiciones. Fue la primera elegida, pero no llegó a desempeñar el papel porque los productores no la consideraban "lo suficientemente sexy". Un jarro de agua fría que la actriz no olvida y que no impidió que 20 años después sea una de las intérpretes más destacadas y reconocidas de su generación. Lo mismo ocurre con los protagonistas de Los padres de él: Ben Stiller, Robert De Niro o Barbra Streisand bien podrían retomar sus papeles y regalarnos esa cuarta entrega que tanto reclaman sus seguidores.