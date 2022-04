Poco o nada sabemos acerca de la vida de Elliott Gould. Su cara te suena, pero si tienes menos de treinta años y no eres fan de Friends, te va a costar ubicarle. El personaje secundario perfecto de una serie mítica, aunque el actor ya tenía su carrera encarrilada en Hollywood mucho antes de que el papel de Jack Geller llegara a su vida. Estuvo nominado al Oscar a mejor actor de reparto en 1969 por su trabajo en la película Bob & Carol & Ted & Alice. A principios de los años 70 se convirtió en uno de los actores más populares de EEUU cuando representó a Trapper John en la comedia bélica MASH.

Si no conocías a Elliott Gould en otro papel que no fuera el Jack Geller, tampoco conocerás los detalles de su vida privada. El padre de Ross en la ficción estuvo casado con la mismísima Barbra Streisand. La artista acababa de empezar su carrera en el cine cuando conoció al actor, que poco después se convertiría en su marido.

Elliott Gould y Barbra Streisand ©GTRESONLINE GTRES

Una pareja de éxito con la agenda demasiado ocupada para mantener una relación estable. Se conocieron en una audición. Él ya había conseguido el papel protagonista de I can get it for you wholesale, un musical de Harold Rome. Después de hacerse con el trabajo, Gould siguió asistiendo a las audiciones. Una joven de 19 años con un vozarrón le llamó la atención y logró que le diesen un papel secundario en la obra, que le regaló su primera nominación en los Premios Tony. Después de un año trabajando juntos, decidieron casarse.

La pareja tuvo un hijo, Jason Emanuel, el único en común. La fama de Barbra Streisand creció como la espuma, mientras que Elliott Gould, a pesar de seguir conquistando Hollywood, empezó a ser conocido como el señor Streisand. Algo que Gould no pudo soportar y acabó pasando factura al matrimonio. Su historia terminó en ruptura y divorcio.

Elliott Gould y Barbra Streisand junto a su hijo Jason ©GTRESONLINE GTRES

"Lo más importante era la carrera de Barbra. Luego, decidimos separarnos para preservar nuestra amistad. Al igual que el momento en que rompí con la voluntad de mis padres, tuve que comenzar de nuevo. Nadie puede ser esclavo de su identidad: donde surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar", reconocía entonces en una entrevista.