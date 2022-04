¿Cuánto cobra Marta Ortega? Más que su padre

El futuro parece que le sonríe a Marta Ortega. El próximo 1 de abril se convertirá en la presidenta del Grupo Inditex, cargo que desde el 2011 ocupaba Pablo Isla. Una decisión que fue tomada el pasado 30 de noviembre por el Consejo de Administración. ¿A cuánto ascenderá el suelo de la hija de Amancio Ortega? Una cifra que hasta el momento se desconocía y que acaba de salir a la luz.

Marta Ortega cobrará 900.000 euros al año, a los que se suman otros 100.000 por ser consejera de la multinacional de ropa. En total, un millón de euros que ganará anualmente y que, según la propia marca, cobrará en metálico. Su antecesor, Pablo Isla, que tenía funciones ejcutivas, cobraba más de tres millones de euros fijos y se lleva un finiquito de 27 millones. Isla se va pero confía en el trabajo de su sucesora. Él mismo reiteraba que la empresa quedaba "en buenas manos".

La hija de Amancio Ortega cobrará más que su padre, que se embolsaba 600.000 euros anuales cuando ejercía de presidente ejetutivo del Grupo Inditex. El fundador, accionista mayoritario del imperio, acumula un patrimonio de 67.000 millones de euros a sus 86 años. Una cifra con la que se corona como la mayor fortuna de nuestro país y la undécima del mundo, según la revista Forbes.

Los inicios de Marta Ortega en Inditex

Marta Ortega lleva quince años trabajando en la empresa familiar y siempre tuvo claro su destino. Comenzó su andadura ejerciendo como dependienta y ha cubierto distintos puestos a lo largo de todos estos años, dirigiendo las linea de moda del buque insignia de la firma: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", aseguraba Marta Ortega el mismo día que anunciaron su nombramiento.

Carlos Torretta y Marta Ortega GTRES GTRES

No será un camino de rosas. El futuro de la empresa conlleva numerosos retos. Para empezar, porque su antecesor ha hecho crecer los beneficios de la empresa en un 193%. Además, su toma posesión coincide con el cierre de casi 600 tiendas en Rusia, su segundo mercado por detrás de España.