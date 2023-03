El mandaloriano que se ha puesto a las órdenes de Pedro Almodóvar

Pedro Pascal vuelve al universo Star Wars en la tercera temporada de The Mandalorian. Una nueva aventura en la que el actor chileno se enfunda de nuevo la armadura y el casco de uno de los héroes más queridos del momento, junto al adorable baby Yoda. Los nuevos capítulos se han hecho esperar dos años, pero por fin podemos reencontrado con Din Djarin y Grogu en los confines de la Galaxia.

El éxito de esta historia intergaláctica ha sido tan grande que con la tercera entrega ya disponible en Disney +, ya se ha revelado que habrá una cuarta temporada. Desde luego, vamos a tener Pedro Pascal para rato. Porque si en esta serie el casco nos impide verle la cara, siempre podemos acudir a The last of us, la otra ficción en la que Pascal también reparte justicia a diestro y siniestro, pero rodeado de zombies y cambiando a baby Yoda, por la actriz Bella Ramsey.

Que la fuerza de un manchego… te acompañe Además, este año vamos a ver como se convierte en chico Almodóvar. La promoción de The Mandalorian le ha coincidido con el fin del rodaje del cortometraje que ha estado interpretando bajo las órdenes del cineasta manchego, Extraña forma de vida. Un trabajo que reconoce, en una entrevista con RTVE, haber disfrutado mucho y amar como cineasta a Almodóvar. “Es el director que más me gusta de mi experiencia en el cine internacional”, contaba hace unos días. Extraña forma de vida plantea una historia sobre el amor entre dos hombres, contada a través del género western. Una cinta que también cuenta con el actor Ethan Hawke, que trata de la masculinidad en un sentido profundo, dentro de un género muy masculino. Pedro Pascal en Nueva York GTRES