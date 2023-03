Laura Valenzuela ha muerto a los 92 años y España despide su primera presentadora de televisión de toda su historia. Fue ella el primer rostro que llevó el entretenimiento a los salones de los españoles, de hecho, cuando empezó a trabajar solo había 600 televisores en todo el país. Tony Leblanc y Joaquín Prats fueron sus parejas profesionales, pero José Luis Dibildos fue el hombre de su vida. Hoy sería inconcebible la decisión que tomó la presentadora en el momento cumbre de su carrera. Lo dejó todo, por él.

Tony Leblanc decía al terminar el programa: "Laurita se nos va porque va a contraer matrimonio dentro de pocos días. Solo nos queda decirle: Laurita enhorabuena y que seas muy feliz".

Laura Valenzuela y José Luis dibildos: Un matrimonio con condiciones

José Luis Dibildos, productor y guionista, el marido de Laura Valenzuela, era un hombre al que le costaba pensar siquiera en el matrimonio porque él "era un amante de la libertad" y le parecía incompatible la idea del matrimonio con la libertad. Sin embargo, su visión debió de cambiar cuando le propuso matrimonio a la presentadora. La condición para que se casaran fue que ella dejase de trabajar. Ella debía abandonar su trabajo como presentadora y dedicarse a cuidar a su hija y encargarse del trabajo en casa.

La misma Lara Dibildos mostró su desacuerdo en del documental que Lazos de sangre le dedicó a Laura Valenzuela: "Mi padre dijo: «Nos casamos, pero con esta condición...» ¡y fue así! Y mira que yo quiero y admiro a mi padre muchísimo, pero creo que es en lo único en lo que no estoy de acuerdo". Aquella decisión lo cambió todo, Laura dejó su carrera para dedicarse por completo a su familia. Tardó 17 años en volver a trabajar.

Durante todos esos años Laura se encargó de trabajar en su casa. Isabel Vigiola, íntima amiga de la familia, viuda de Mingote, reconoce que, incluso, se pasaba con las atenciones que dedicaba a su marido: "Tenía que limpiarle las espinas del pescado". Le trataba prácticamente como se cuida a un hijo. Dibildos hizo esperar a Valenzuela 13 años para pasar por el altar.

Aseguran sus allegados que no se casaba antes porque él vivía con su madre y no quería dejar los privilegios que esto suponía. No renunciaba a los mimos: "Incluso se diría que es un poco moñas", reconoce Isabel. Era imposible que él abandonase esos cuidados por casarse con Laura. Sin embargo, cuando su madre murió todo se precipitó, Laura se quedó embarazada y con el ya famoso "pacto" no quedaron dudas.

Dejaba la televisión por orden de su marido, y aunque hoy en día eso sería un escándalo, por aquella época era lo más normal. Era el hombre quien trabajaba para mantener a la familia y la mujer la que se encargaba del cuidado de su marido y sus hijos.

Aún así, siempre que la prensa podía aprovechaba la ocasión para preguntar a la pareja cuando volvería Laura a la televisión y ella no disimulaba en su respuesta: "Como soy una mujer liberada le pregunto a José Luis, y, si él me deja vuelvo, a la televisión". Al final, según cuenta su hija Lara, no fue tan difícil. Un día Laura comentó en casa lo que le habían ofrecido para su vuelta a la televisión y José Luis aceptó, pero de nuevo con una condición: ser su manager.