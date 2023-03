Laura Valenzuela (Sevilla, 18 de febrero de 1931) ha fallecido en un hospital madrileño a los 92 años de edad, según han confirmado fuentes de su entorno a RTVE. La actriz y presentadora, que el pasado 18 de febrero había cumplido 92 años, había tenido que ser hospitalizada hace unas semanas y, aunque recibió el alta, sufrió una recaída hace unos días que la llevó a ser ingresada en la UCI del Hospital de la Princesa de Madrid. Hace dos días había sido trasladada a planta donde sus familiares no se han separado de ella.

Laura Valenzuela comenzó su trayectoria en Televisión Española al mismo tiempo que esta despegaba: en 1956. De hecho, fue la primera mujer que pudieron ver los españoles en la pequeña pantalla. Antes de eso había trabajado como modelo.

[COLECCIÓN LAURA VALENZUELA EN RTVE PLAY]

Fue José Luis Ozores quien le habló de la televisión y le recomendó ir al Paseo de la Habana. Allí Laura se colocó delante de la cámara y presentó a un bailaor, era tan profesional que, incluso en su estreno, supo improvisar cuando al invitado se le quedó atrapado el tacón del zapato. Ya en TVE haría prácticamente de todo, desde presentadora a cantante o protagonista de anuncios publicitarios...

Abandonó su carrera para casarse con José Luis Dibildos

Tras 13 años de noviazgo con José Luis Dibildos (todavía no existía el divorcio y el productor no podía separarse de su primera esposa) deciden casarse con una condición impuesta por él: Laura debe abandonar su trabajo. Ella no duda un instante y deja atrás los focos y las cámaras de televisión para dedicarse por completo a su marido y a su hija Lara, nacida en 1971. Su último programa fue el concurso musical Canción 71, copresentado con Tony Leblanc y José Luis Uribarri.

00.51 min Canción 71 - Laura Valenzuela se despide de los espectadores para contraer matrimonio

Seis meses después, en septiembre de 1971, nacería la única hija de la pareja, Lara Dibildos, a la que Laura se dedicaría en cuerpo y alma. Tardó casi veinte años en volver, de nuevo con otra condición de José Luis, él será su manager. Así es como Laura Valenzuela regreso, primero a Telecinco (1990) y luego a Televisión Española con Mañanas de primera (1996), con su hija Lara Dibildos entre las colaboradoras, y entre tú y yo.