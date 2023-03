Laura Valenzuela y Lara Dibildos lucharon juntas en dos ocasiones contra un enemigo común. El cáncer. En el documental de Lazos de sangre sobre los Valenzuela Dibildos pudimos descubrir a una Laura Valenzuela con ganas de comerse el mundo, estrenando una profesión que apenas conocía. Una mujer valiente que sirvió de ejemplo para otras muchas mujeres, sobre todo para su hija Lara que heredó su valentía y su fuerza en uno de los peores momentos de su vida.

Cáncer con diecinueve años

Lara Dibildos creció siendo una niña especial, solitaria pero acaparadora de las cámaras como sus padres. Por eso, cuando a los 19 años padeció un cáncer de tiroides fue inevitable que la prensa se hiciese eco de la noticia.

Aquellos duros momentos le hicieron madurar de golpe, pero sobre todo le cambiaron la vida, ella tiene claro que no sería la misma si no hubiese sufrido aquella enfermedad. El cáncer le hizo resistente, más fuerte y luchadora. Fueron varias las operaciones que tuvieron que hacerle, pero en todas esas intervenciones tuvo a su lado al mayor apoyo de su vida, su madre.

Tras recibir la noticia tuvieron que irse a Houston para poder realizar la operación, José Luis Dibildos estaba trabajando y no pudo acompañarlas, por eso Lara cree que fueron momentos difíciles para su madre "porque tuvo que tomar ella sola muchas decisiones sin saber si hacía bien". Lara superó la enfermedad y aunque en aquellos momentos le pareció lejano y casi imposible, hoy con 48 años ha sido capaz de tener dos fantásticos hijos, Fran y Álvaro.

En aquellos momentos, Lara contó también con otro gran apoyo, su pareja en aquel momento, Rafa Camino. El torero trabajaba cerca de Houston por aquel entonces y no dudó en acompañar a Lara. Ocuparon portadas de revista y no es de extrañar, hacían una pareja maravillosa. Hace unos años incluso se rumoreó con que habían vuelto, pero solo fueron eso, rumores.

Ya no queda nada de aquel horrible cáncer, solo una cicatriz que recorre la parte derecha del cuello de Lara. "Tuvieron que cosérmelo muchas veces", nos cuenta ella misma. Ahora nos cuenta lo que siempre se ha callado y reconoce que tenía un complejo bastante grande con la cicatriz. Pero ahora muestra su orgullo porque ha superado el miedo a enseñarla, "normalmente no me pongo de este lado".