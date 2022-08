En este Lazos de sangre dedicado a la familia Valenzuela Dibildos hemos podido conocer en profundidad a esta gran saga del cine y la televisión, en especial a Laura Valenzuela y a Lara Dibildos. En el programa se hace un recorrido por la carrera profesional de Laura Valenzuela desde sus inicios hasta el momento en el que deja la televisión por orden de su marido, José Luis Dibildos. Así comienza precisamente el debate.

Rocío no cree que fuese una decisión sin elección, incluso recuerda a Carmen Sevilla, que vivió una situación parecida y tiene claro que "no son mujeres manipulables, nadie les dice qué tienen que hacer" . ¿Fue una decisión voluntaria de Laura para dedicarse a cuidar a su hija o fue una imposición de José Luis Dibildos? Teresa Viejo insiste "quizás fue decisión de ella, pero porque tenían un proyecto en común" .

Es Rocío Carrasco quien apoya la decisión de Laura Valenzuela y sin dudas afirma: "Yo lo hubiese dejado todo por amor". Unas declaraciones que no sientan bien en el plató, y la respuesta no se hace esperar por Teresa Viejo poniendo en duda las ideas de amor romántico que se conocen: "Si alguien te exige abdicar una parte de tu vida que es consustancial, no te quiere" .

La confusión de Escassi

En el debate se han conocido algunas de las anécdotas más graciosas de los Valenzuela Dibildos, pero si nos quedásemos con una serie sin duda esta de Álvaro. La ex pareja de Lara Dibildos cuenta como una tarde viendo películas de Disney con los niños confundió a Lara con su suegra, Laura Valenzuela, y le cogió el culo.

"Me di cuenta de que me había equivocado y solté lentamente con disimulo" explica algo avergonzado. Los dos hicieron como si nada, pero al día siguiente Álvaro se lo confesó a Lara, que no podía parar de reír. Lara le preguntó a su madre, que no había dicho nada hasta ese momento del suceso y ella le contestó: "Sí, sí, ¡y me ha cogido pero bien!". Así era Laura Valenzuela, divertida y natural. Espontánea hasta estas situaciones.